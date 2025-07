Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen mandag:



Ledelsen i Kitron er blitt søkkrik etter et kjempeår på Oslo Børs. Ledergruppen har aksjer og opsjoner til 388 millioner kroner etter at aksjen har steget 100 prosent så langt i år.

Konsernsjef Peter Nilsson sitter på den største posten, med aksjeverdier for i overkant av 140 millioner kroner og opsjonsverdier for over 14 millioner.

En erfaren eiendomsinvestor har kjøpt årets dyreste bolig i Norge. Eiendommen ligger i et fasjonabelt strøk på Skarpsno i Oslo og ble kjøpt off-market for 83 millioner kroner.

Frem til 2015 var eiendommen eid av Belgias ambassade. Senere har det vært flere eierskifter, før Einar Smidesang betalte 43,9 millioner for den i 2021. Han har de seneste årene eid og pusset opp villaen fra topp til tå.

Hos Askeladden Boats har salget stupt 80 prosent fra toppen i 2022. I fjor solgte de båter for knappe 60 millioner kroner. Styreleder Henrik Askvik tror nordmenn kjøper båter igjen bare forbrukertilliten går opp. Han sier vi må få troen på at verden ikke går mot armageddon.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps toll på 30 prosent på varer importert til USA fra EU, og kanskje også fra Norge. Bedriftene vil få et helvete. Det blir en stor krise, og det hjelper ikke så mye om tollen forhandles ned til 20 prosent.

Trump truer med at han vil slå hardt til hvis EU-landene kommer med mottiltak. Det glade vanvidd. Helvete er løs. Donald Trump er en dødsmaskin, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg mandag 0,1 prosent til 1.628 poeng. Et fat Brent nordsjøolje kostet 69 dollar og 41 cent, en dollar kostet 10 kroner og 12 øre, mens en euro kostet 11 kroner og 82 øre.

I dag kommer Aker BP og Norske Skog med kvartalstall, og det blir nye viktige inflasjonstall fra USA.

Finanskalender:

Resultat pr. 2. kv.:

Aker BP: Kl. 06.00, kl. 08.30 webcast

Norske Skog: Kl. 07.00, webcast kl. 08.30

Aker Carbon Capture, Aker Horizons, Obos

Makro:

Norge: Norges Bank månedsbalanse juni, kl. 10.00

UK: BRC detaljhandel juni, kl. 01.01