Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet venter at Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

I sin morgenrapport peker han på at oljeprisen er ned 1,8 prosent fra i går, samtidig som futures i både S&P 500 og DAX peker oppover.

JPMorgan Chase innleder i dag resultatsesongen i USA, og Berntsen mener markedet vil tolke tallene fra storbanken som et bredt signal for global økonomisk aktivitet.

Asia

Kina vokser mer enn ventet, men markedet reagerer på svak innenlandsk etterspørsel.

Børsene i Asia er blandet tirsdag etter at ferske BNP-tall fra Kina viste en vekst på 5,2 prosent i andre kvartal. Det er høyere enn konsensus på 5,1 prosent, men lavere enn veksten på 5,4 prosent i årets første kvartal.

I Japan stiger Nikkei 0,01 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,11 prosent. Shanghai Composite i Kina svekkes 0,93 prosent, til tross for at veksten overrasket positivt.

Hang Seng i Hongkong stiger 0,20 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,18 prosent. I India klatrer Nifty 50 med 0,22 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia løftes 0,52 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med levering i september er tirsdag morgen ned 0,5 prosent til 68,85 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 66,56 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje med levering i september omsatt for 70,19 dollar ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Ukens første handelsdag startet nokså flatt, men snudde til grønt etter at Donald Trump annonserte en Nato-avtale om våpenleveranser til Ukraina.

Samleindeksen S&P 500 steg 0,1 prosent, Dow Jones løftet seg 0,1 prosent og Nasdaq endte opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent, mens VIX-indeksen steg 3,5 prosent til 16,98.

Donald Trumps utspill om 30 prosent toll på EU-varer tolkes av markedet som et forhandlingsgrep. DNB Carnegie peker på at forventningene ligger nærmere 10 prosent, og at børsene derfor har reagert relativt rolig.

Denne uken legger JPMorgan, Citigroup og Wells Fargo frem tall. Torsdag følger PepsiCo og Netflix.

Les hele USA-oppdateringen her.



Oslo Børs

Mandag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent til 1.628,78.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje med levering i september omsatt for 70,19 dollar, ned 0,2 prosent, mens WTI-oljen falt 0,5 prosent til 68,13 dollar fatet.

Equinor falt 0,9 prosent, Vår Energi klatret 1,6 prosent, og Aker BP endte ned 0,3 prosent.

Blant forsvarsaksjene falt Kongsberg Gruppen 2,1 prosent, mens Kitron steg hele 11,2 prosent. Shippinggiganten Frontline endte ned 2 prosent.

Solstad Offshore steg 4,6 prosent etter sterke kvartalstall og varslede utbytter. Selskapets datterselskap Solstad Maritime falt 3,1 prosent. Orkla la frem tall på linje med forventningene og steg 0,4 prosent.

Smartoptics meldte om rekordinntekter og tredoblet driftsresultat – aksjen steg hele 16,7 prosent. Airthings stupte 38,2 prosent etter melding om avbrutt salgsprosess og avgang fra toppsjefen.

Protector Forsikring steg 2,8 prosent etter bedre tall enn ventet, mens Norwegian fortsatte oppgangen med en økning på 4,6 prosent. Argeo ble plassert i «recovery box» og falt 80,3 prosent til ny bunnrekord.

Les hele børsoppdateringen her.