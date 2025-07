Trump og Putin: Truer med 100 prosent toll

USAs president Donald Trump hever presset mot Russland i et forsøk på å få til en snarlig våpenhvile i Ukraina. På en felles pressekonferanse med NATOs nye generalsekretær Mark Rutte, varslet Trump at USA nå vil tillate direkte våpensalg til Ukraina, med logistisk og økonomisk støtte fra flere NATO-land.

Trump truet samtidig Russland med nye straffetiltak, inkludert tollsatser på opptil 100 prosent, dersom det ikke inngås en avtale som avslutter krigføringen.

– Vi er veldig, veldig misfornøyde med dem, og vi kommer til å innføre svært harde tollsatser. Hvis dere ikke har en avtale på plass innen 50 dager, vil det komme tollsatser på rundt 100 prosent – de kaller det sekundære tollsatser, uttaler Trump.

Finansmarkedene reagerte imidlertid med moderasjon, noe som antyder at aktørene i liten grad tar Trumps uttalelser for gitt, skriver DNB Carnegies Magne Østnor og Tyra D. Aalstad i en morgenrapport.

«Det kan nesten fremstå som et paradoks at Trump øker presset på Russland i en fase der finansmarkedene i begrenset grad tar inn over seg de siste signalene om økte tollsatser mot flere av USAs viktigste handelspartnere,» skriver meglerhuset.

Videre peker Østnor og Aalstad på at det likevel finnes grunner til at Russland bør ta Trumps utspill på alvor.

For det første representerer det en ny amerikansk tilnærming til konflikten. Der diplomati tidligere sto i sentrum, er det nå press og sanksjoner som gjelder.

For det andre er det første gang USA går så langt som å åpne for direkte våpensalg til Ukraina.

For det tredje signaliserer utspillet en tettere amerikansk forankring i NATO-samarbeidet enn tidligere under Trump-administrasjonen.

I tillegg antydet Trump såkalte "secondary sanctions", altså sanksjoner rettet mot tredjeland og selskaper som handler med Russland. Slike tiltak er kjent fra tidligere bruk mot Venezuela, og rammer blant annet oljekjøpere.