For en måned siden meldte Politico at EU jobber med å flytte fryste russiske aktiva over i investeringer med høyere risiko. Nå advarer Euroclear-sjef Valérie Urbain om risikoen en eventuell flytteprosess fører med seg.

ADVARER: Euroclear-sjef Valérie Urbain. Foto: Bloomberg

– Øker du inntektene, øker du risikoen. Så hvem bærer den risikoen? sier hun til Financial Times.

Russiske sentralbankaktiva for omtrent 260 milliarder euro ble frosset i ulike jurisdiksjoner etter at president Vladimir Putin gikk inn i Ukraina i februar 2022. Euroclear oppbevarer i dag 191 milliarder euro i slike midler, og reinvesterer kontantstrømmene de genererer – som rentebetalinger og innløsninger – i hovedsak gjennom sentralbanker. G7 bruker avkastningen til å støtte et lån på 50 milliarder dollar til Ukraina.

Men avkastningen har krympet i takt med rentekuttene i Den europeiske sentralbanken (ESB), og fremkalt et forslag fra EU-kommisjonen om å flytte de russiske midlene inn i mer risikable aktivaklasser.

Les også – Dette setter en farlig presedens 3 milliarder euro i frossede russiske midler ble i mai utbetalt til vestlige investorer. Ukraina mener utbetalingen truer med å svekke Europas forhandlingsposisjon overfor Russland.

– Betyr ekspropriasjon

Urbain minner overfor avisen om at noen må ta dekke inn potensielle tap ved risikoøkningen.

– Den systemiske risikoen ville ha økt dramatisk dersom vi må gå utover den risikoprofilen vi har – og som er godkjent av våre tilsynsmyndigheter. I fjor betalte vi ut 4 milliarder euro til Ukraina, og har så langt i år betalt ut 1,8 milliarder euro, fortsetter hun.

Euroclear-sjefen tror ifølge Financial Times at EU-planene kan bety en etablering av et spesialforetak (special purpose vehicle – SPV) de russiske sentralbankmidlene overføres til.

– Rent juridisk vil opprettelsen av en SPV bety ekspropriasjon av kontantene fra Euroclear, uten at det fritar oss fra ansvaret for tilbakebetaling til Russlands sentralbank. Dette vil klart medføre en situasjon vi ikke kan leve med, sier Urbain.

Les også Derfor er de uenige om Russlands fryste eiendeler Presset øker for å beslaglegge Russlands frosne midler, men EU-landene er delt i synet på bruken av dem.

Søksmålene står i kø

Frysingen av russiske aktiva har ført med seg en rekke søksmål, mer enn 100 i tallet, inkludert de som tilhører oligarker og andre sanksjonerte enheter. Samtidig har Russland – ifølge avisens kilder nær Euroclear – beslaglagt 33 milliarder euro i aktiva tilhørende Euroclear-kunder gjennom sitt verdipapirdepot i Moskva.

Euroclear er med drøye 40.000 milliarder euro Europas største verdipapirdepot, en «finanssentral» som legger til rette for og gjennomfører handler ved å oppbevare og overføre aktiva.

– Vi bør også forvente mer russisk gjengjeldelse i alle slags former, advarer Urbain.