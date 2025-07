Nvidia-rally etter Trump-godkjenning

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,9 prosent, Dow Jones er opp 0,1 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,5 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,41 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,6 prosent til 16,59.

Wells Fargo, JPMorgan Chase og Citigroup har presentert sine kvartalstall. Wells Fargo faller 3,8 prosent mens de to sistnevnte stiger henholdsvis 0,7 prosent og 3,4 prosent.

Nvidia

Nvidia stiger hele 4,4 prosent til ny rekordnotering etter at selskapet, ifølge CNBC, annonserte at det snart vil gjenoppta salget av sin H20 AI-brikke til Kina etter å ha mottatt lisenser fra den amerikanske regjeringen. I april gjorde Trump-administrasjonen det klart at Nvidia ville trenge en lisens for å selge brikkene i Kina, noe som effektivt stanset salget.

Inflasjon

Inflasjonen i USA var på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis i juni, viser ferske CPI-tall tirsdag. Dette var helt i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics. Det utgjør imidlertid en markant oppgang fra mai, da inflasjonen var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbassis i juni, mot 0,1 og 2,8 prosent i mai. Her var det ventet en større oppgang – til henholdsvis 0,3 og 3,0 prosent.

Trump/Russland

«Det kan nesten fremstå som et paradoks at Trump øker presset på Russland i en fase der finansmarkedene i begrenset grad tar inn over seg de siste signalene om økte tollsatser mot flere av USAs viktigste handelspartnere. Heldigvis er det noen grunner til at Putin muligens bør tro mer på uttalelsene til Trump enn hva markedet for tiden gjør», skriver DNB Carnegie i en rapport.