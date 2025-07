Finans i fokus

Tirsdag ettermiddag var både Europas Stoxx 600-indeks og amerikanske S&P 500 tilnærmet uendret. Fersk statistikk viste at USAs årlige konsumprisvekst i juni økte til 2,7 prosent, mens kjerneinflasjonen bykset til 2,9 prosent. På forhånd var henholdsvis 2,7 prosent og 3,0 prosent ventet, så rapporten hadde ingen dramatisk effekt på børsutviklingen.

Kvartalstall fra en rekke store selskaper hadde mer å si, særlig for amerikanske bankaksjer. Som vanlig slo både JP Morgan, Citigroup, Wells Fargo og Bank of New York analytikernes inntjeningsestimater med en god margin. Disse finansgigantene har en fremragende evne til ikke bare å styre meglerhusenes forventninger, men også til å ta fordelaktige regnskapsmessige grep.

Investorene er imidlertid ikke lettlurte, og bare Citigroup ble belønnet for sin kvartalsrapport. Ved halv fem-tiden var aksjen opp med rundt 2 prosent. Wells Fargo-kursen dalte derimot nesten 5 prosent, hovedsakelig som følge av skuffende netto renteinntekter i andre kvartal og en nedjustering av guidingen for hele 2025. Nå venter ledelsen nullvekst, heller enn en økning på 1–3 prosent fra 2024.

Også BlackRock, verdens største kapitalforvalter, la frem overraskende sterke topp- og bunnlinjetall for andre kvartal. Aksjen stupte likevel 5 prosent. Analytikerne var skjønt enige om at regnskapet imponerte, men investorenes forventninger var tilsynelatende enda høyere. BlackRock handles for tiden med en P/E på nesten 27 ganger, og kursen er fremdeles nær rekordhøy. I de seneste tolv månedene har den steget med 27 prosent.

I vårt hjørne av verden tapte Ericsson-aksjen nesten 7 prosent. Telekomkonsernet bommet på meglerhusenes inntektsestimat, men tjente likevel mer enn de fleste hadde sett for seg. Omsetningen var 6 prosent lavere enn i fjorårets andre kvartal, mye fordi svenske kroner har styrket seg i forhold til amerikanske dollar. Samtidig bidro Trumps nye tollavgifter til å skvise Ericssons marginer i det nordamerikanske markedet, som står for nesten en tredel av inntektene.