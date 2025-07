Tirsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs ned 0,3 prosent til 1.624,67.

Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje med levering i september omsatt for 69,10, ned 0,2 prosent, og WTI-oljen ned 0,3 prosent og handles for 66,77 dollar. Equinor falt 1,9 prosent, Vår Energi endte ned 0,8 prosent, og DNO falt 3,2 prosent.

Aker BP ble den store taperen med en nedgang på 4,3 prosent etter at tre røkke-selskaper la fram tall tirsdag morgen.

Aker BP leverte et resultat etter skatt på minus 324 millioner dollar i andre kvartal, under forventningene på 381 millioner. Inntektene på 2,6 milliarder dollar og en EBITDA på 2,2 milliarder traff derimot konsensus. Selskapet peker på nedskrivninger, lavere produksjon og volatile råvarepriser som hovedårsaker til underskuddet.

Aker Horizons falt 2,4 prosent etter et samlet underskudd på 2,2 milliarder kroner i første halvår, drevet av store tap i porteføljeselskapene. Fusjonen med Aker ASA ventes fullført i august.

Aker Carbon Capture endte ned 37,2 prosent etter et underskudd på 175 millioner kroner i første halvår, hovedsakelig som følge av et tap ved salget av selskapets andel i SLB Capturi. Styret har foreslått å avvikle selskapet.

Videre falt Vow 18,4 prosent etter at selskapet tirsdag meldte om en teknisk regnskapsfeil som førte til en overvurdering av EBITDA med 16 millioner kroner i første kvartal. I tillegg varsler Vow en engangs EBITDA-belastning på 30–35 millioner kroner i første halvår, som følge av regnskapsmessige justeringer knyttet til kostnadsfremdrift i prosjekter. Belastningen har ingen kontanteffekt, ifølge selskapet.

Argeo fortsatte ned 16 prosent etter gårsdagens fall på hele 80,3 prosent.

Et av selskapene som bidro med å trekke børsen opp var Norske Skog. Selskapet steg 13,2 prosent etter at selskapet leverte en EBITDA på 106 millioner kroner i andre kvartal, klart over forventningene på 14 millioner. Resultatet etter skatt endte på 78 millioner kroner, mens analytikere hadde ventet et underskudd på 173 millioner. Oppgangen kommer til tross for lavere aktivitet sammenlignet med første kvartal, da et forsikringsoppgjør bidro til en EBITDA på 612 millioner.

Lakseselskapet Mowi endte opp 3,7 prosent etter at selskapet leverte et operasjonelt driftsresultat på 189 millioner euro i andre kvartal, godt over forventningene på 165 millioner. Slaktevolumet endte på 133.000 tonn, også over guidingen på 130.000. Oppdrettskostnaden var 5,39 euro per kilo, ned fra 5,84 i fjor, mens netto rentebærende gjeld var 1.895 millioner euro ved kvartalsslutt.

Dolphin Drilling gikk opp 37,1 prosent etter at selskapet har fått medhold i Høyesterett i Nigeria i en voldgiftssak mot General Hydrocarbons. Kjennelsen gir Dolphin tillatelse til å håndheve et krav på rundt 105 millioner dollar, og selskapet varsler at inndrivingsarbeidet fortsetter.