Høyeste nivå siden finanskrisen i 2008

Renten på tiårige japanske statsobligasjoner steg tirsdag til 1,59 prosent. Dette markerer det høyeste nivået siden finanskrisen i 2008.

Oppgangen skyldes økende uro for at regjeringspartiet LDP vil lide store tap i søndagens valg til overhuset.

– Markedet solgte av i forventning om at LDP mister flertallet, sier Wei Li i BNP Paribas til Financial Times.

Japan begynner å bekymre Goldman-topp, da stressede statsfinanser kan bli ytterligere presset av gigantiske skattekutt, som ligger an til å bli hovedtema før sommerens valg.

Frykten er at LDP må gjøre innrømmelser til populistiske småpartier med dyre valgløfter, noe som kan presse verdens mest gjeldstyngede stat ytterligere.

En tapt maktbalanse kan også føre til statsminister Shigeru Ishibas avgang eller nyvalg.

Morgan Stanley anslår at partienes økonomiske forslag i snitt vil koste 5.300 milliarder yen, rundt 36 milliarder dollar. Samtidig svekkes etterspørselen etter lang stats­gjeld, særlig 30- og 40-årsobligasjoner, noe som har sendt rentene på disse til rekordnivåer.

– Investorer er svært bekymret for den finanspolitiske disiplinen, sier Koichi Sugisaki i Morgan Stanley til FT.

Japan har riktignok fått økte skatteinntekter gjennom inflasjon, men markedet frykter at politikernes nye løfter vil svekke landets langsiktige finansiering.

«Jeg har alltid oppfordret kunder til å følge nøye med på Japan».

«Store finansielle omveltninger starter ofte der – for eksempel sprakk teknologiboblen først i Japan på slutten av 1990-tallet», skrev økonomen og strategen i Société Générale Albert Edwards i en ukesrapport for snaut to måneder siden.

Edwards avsluttet med å si at utviklingen i det japanske langrentemarkedet nå er det viktigste investorer bør følge med på.