Blandet Wall Street: Tek-giganten Nvidia løftet Nasdaq

New York-børsen endte blandet i ukens andre handelsdag etter en svak oppgang på mandag. Handelsdagen var preget av ferske inflasjonstall fra USA, samtidig som at Nvidia og en rekke teknologi-aksjer steg etter Trump-godkjenning.

Slik gikk det med de tre toneangivende indeksene på Wall Street:

Samleindeksen S&P 500 falt 0,4 prosent, mens industriselskapenes indeks Dow Jones endte ned 1 prosent. Tek-indeksen Nasdaq steg 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,49 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,3 prosent til 16,97.

Nvidia-rally

Nvidia steg 4,1 prosent til ny rekordnotering etter at selskapet, ifølge CNBC, annonserte at det snart vil gjenoppta salget av sin H20 AI-brikke til Kina etter å ha mottatt lisenser fra den amerikanske regjeringen.

I april gjorde Trump-administrasjonen det klart at Nvidia ville trenge en lisens for å selge brikkene i Kina, noe som effektivt stanset salget.

Samtlige kinesiske selskaper stiger også på nyheten.

Advanced Micro Devices ble med på oppturen og steg 6,4 prosent i kveldstimene, mens Alibaba og JD.com-aksjen steg henholdsvis 8,1 og 4 prosent.

Blant resten av de såkalte «magiske syv»-aksjene var utviklingen blandet tirsdag. Microsoft og Apple steg svakt, mens Meta og Tesla endte i minus. Amazon og Alphabet beveget seg lite gjennom dagen.

Ferske inflasjonstall

Inflasjonen i USA var på 0,3 prosent på månedsbasis og 2,7 prosent på årsbasis i juni, viser ferske CPI-tall tirsdag. Dette var helt i tråd med forventningene, ifølge Trading Economics. Det utgjør imidlertid en markant oppgang fra mai, da inflasjonen var på 0,1 prosent på månedsbasis og 2,4 prosent på årsbasis.

Kjerneinflasjonen, som ekskluderer volatile komponenter som mat og energi, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,9 prosent på årsbassis i juni, mot 0,1 og 2,8 prosent i mai. Her var det ventet en større oppgang – til henholdsvis 0,3 og 3,0 prosent.

Trump/Russland

«Det kan nesten fremstå som et paradoks at Trump øker presset på Russland i en fase der finansmarkedene i begrenset grad tar inn over seg de siste signalene om økte tollsatser mot flere av USAs viktigste handelspartnere. Heldigvis er det noen grunner til at Putin muligens bør tro mer på uttalelsene til Trump enn hva markedet for tiden gjør», skriver DNB Carnegie i en rapport.