Kina flater ut, mens Taiwan og Japan drar opp stemningen i Asia

Børsene i Asia er blandet onsdag etter at lettelser i amerikanske eksportrestriksjoner til Kina løftet stemningen i halvledersektoren. Samtidig demper usikkerhet rundt amerikansk inflasjon og Trumps varslede toll på indonesiske varer investorenes appetitt.

I Japan stiger Nikkei 0,19 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,05 prosent. Shanghai Composite i Kina svekkes 0,13 prosent, til tross for løft i teknologitunge indekser.

Hang Seng i Hongkong stiger 0,24 prosent, mens Kospi i Sør-Korea er ned 0,55 prosent. I India faller Nifty 50 med 0,22 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,71 prosent.

Trump og chips i fokus

Markedsstemningen preges av nyheten om at president Donald Trump har inngått en foreløpig handelsavtale med Indonesia, som innebærer en 19 prosent toll på eksport til USA. Jakarta Composite-indeksen steg 0,26 prosent, og har hittil steget totalt 0,58 prosent, men myndighetene har foreløpig ikke bekreftet avtalen.

Samtidig fortsetter halvlederaksjer å stige etter at USA har lettet på eksportforbud mot AI-chips til Kina. Det gir særlig drahjelp til Taiwan, der Taiex stiger 0,95 prosent.

Som følge av lettelser på eksportforbud, steg Nvidia 4,1 prosent til ny rekordnotering etter at selskapet annonserte at det snart vil gjenoppta salget av sin H20 AI-brikke til Kina. I april gjorde Trump-administrasjonen det klart at Nvidia ville trenge en lisens for å selge brikkene i Kina, noe som effektivt stanset salget.

Samtlige kinesiske selskaper stiger også på nyheten.