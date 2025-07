Saken oppdateres

Hovedindeksen ved Oslo Børs er onsdag klokken 09:36 ned 0,7 prosent til 1.612,63 poeng.

Brent-oljen med september-levering er opp 0,2 prosent og handles til 68,81 dollar fatet, og WTI-oljen stiger 0,4 prosent til 66,79 dollar.

Equinor er opp 0,1 prosent , Aker BP faller 0,1 prosent, og Vår Energi er ned 0,1 prosent.

DNO faller 4,9 prosent etter tre eksplosjoner ved produksjonsanlegget deres i Kurdistan. Hendelsen kommer på et tidspunkt hvor det har vært snakk om fremgang i samtalene om å gjenåpne oljeeksporten fra Kurdistan gjennom den stengte Ceyhan-rørledningen. Ifølge regionens antiterrorenhet skyldes hendelsene droneangrep. Ingen er skadet, og skadeomfanget vurderes.

«Selv om varigheten av stansen fortsatt er usikker, tror vi at dagens droneangrep vil øke risikopremien på DNOs kurdiske eiendeler, som vi for tiden verdsetter til rundt 7 kroner pr aksje, og dermed utløse en negativ aksjekursreaksjon. Vi merker oss at aksjen falt med 3,2 prosent i går etter Sarsang-angrepet», skriver ABG.

REC Silicon vil bytte ut styret. I børsmeldingen skriver REC Silicon at det uavhengige styremedlemmet Jens Ulltveit-Moe, sammen med selskapets nest største aksjonær Water Street Capital, har erklært at de vil støtte valget av et nytt styre, inkludert valg av ny styreleder foreslått av Hanwha. Støtten er betinget av at det innen 21. juli inngås en bindende avtale om finansiering på minst 6,5 millioner dollar fra Hanwha. Aksjen er ned 8,5 prosent.

Onsdag morgen la Aker, Atea, Borregaard, NEL og OKEA frem kvartalsrapporter for andre kvartal.

Aker er opp 0,9 prosent etter verdihopp. Den verdijusterte egenkapitalen (NAV) til Aker økte fra 61,9 milliarder kroner i første kvartal til 66,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal i 2025. Det tilsvarer en oppgang på 4,6 milliarder kroner.

Atea leverer solid vekst i salg og resultat i andre kvartal, men svak kontantstrøm og lavere marginer svekker inntrykket. Atea omsatte for 16,8 milliarder i andre kvartal, en økning på 14,4 prosent fra året før. Aksjen er ned 6,7 prosent.

Inntektene stuper for NEL. Aksjen er ned 6,6 prosent, etter at hydrogenselskapet leverte svake tall i andre kvartal, med betydelig fall i både inntekter og ordreinngang. Omsetningen fra kontrakter med kunder falt til 174 millioner kroner, en nedgang på hele 48 prosent fra samme kvartal i fjor. Samlet inntekt og andre inntekter endte på 215 millioner kroner, mot 356 millioner året før.

Bakkafrost faller kraftig på Oslo Børs med 14,6 prosent. Tirsdag varslet lakseselskapet lavere resultat enn ventet i andre kvartal.