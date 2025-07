President Donald Trump er i det snakkesalige hjørnet i forbindelse med sin reise til Pennsylvania.

Onsdag norsk tid forteller han journalister at han planlegger å innføre en toll på over 10 prosent på varer fra mindre land, som for eksempel nasjoner i Karibia og Afrika.

– Vi kommer sannsynligvis til å sette én tollsats for dem alle, sier Trump, og legger til at tollen kan ende opp med å gjelde minst 100 nasjoner.

Handelsminister Howard Lutnick la til at landene som ville bli rammet av denne tollen hovedsakelig ligger i Afrika og Karibia. Disse områdene har generelt relativt beskjeden handel med USA og det vil derfor ikke ha stor betydning for inntektene deres.

Nye Epstein-kommentarer

Trump uttrykte også forundring over hvorfor mange av hans mest trofaste støttespillere reagerer så sterkt på Epstein-saken.

– Jeg forstår ikke hvorfor de skulle være så interesserte, sier Trump.

– Han har vært død lenge. Han var aldri en stor faktor i livet.

Presidenten sa også at han ikke kan forstå hva interessen og fascinasjonen er, og mener også at saken er «kjedelig».

Konspirasjonsteorier om Epsteins død i fengsel og mulig bevis i hans menneskehandels-sak, inkludert en angivelig kundeliste, har i stor grad vært en besettelse på høyresiden – ofte oppildnet av Trump selv.

Nå ønsker imidlertid Trump å legge saken bak seg.



Men noen av hans mest innflytelsesrike allierte nekter å gi slipp, noe som har ført til splittelse i MAGA-bevegelsen.