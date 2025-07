Wall Street: Finansgigant straffes etter rekordtall

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,46 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 3,9 prosent til 16,70.

Kvartalstall

Onsdag har Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley lagt frem sine kvartalstall. Aksjene faller henholdsvis 0,2 prosent, 0,6 prosent og 2,7 prosent.

Ifølge Bloomberg leverte Goldman Sachs’ aksjetradere sitt beste kvartal noensinne. Inntektene fra aksjehandel endte på 4,3 milliarder dollar, 100 millioner over nivået i første kvartal. Goldmans rentehandlere leverte 3,47 milliarder dollar i inntekter, mens investeringsbankvirksomheten bidro med 2,19 milliarder dollar, begge godt over konsensusestimatene.

Makro

Produsentprisene i USA var uendret i juni sammenlignet med måneden før, mens de var opp 2,3 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis.

Den amerikanske industriproduksjonen økte med 0,3 prosent på månedsbasis i juni, godt over forventningene på 0,1 prosent.

Toll/Inflasjon

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Carnegie tror effektene av toll på inflasjonen virkelig kommer til syne utover høsten.

«Bedriftenes lagre vil tømmes og marginene kan neppe holdes lave over tid. Samtidig tror vi arbeidsmarkedet vil holde seg nokså stramt, selv om ledigheten trolig øker noe. Dermed er vi enige med Fed-sjef Powell som venter at inflasjonen vil ta seg opp etter sommeren», skriver Østnor i en rapport.