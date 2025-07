Skylder på Trump

De store børsindeksene på begge sider av Atlanterhavet var nær uendrede ved halv fem-tiden onsdag. En hærskare selskaper publiserte imidlertid kvartalsrapporter, og dette skapte en del drama på børsene.

Johnson & Johnson, en global leder innenfor helse- og hygieneprodukter, var opp med 5 prosent, etter at både inntektsveksten på 5,8 prosent og inntjeningen overrasket positivt. Omsetningen økte særlig mye i USA samt i medtech-segmentet. Dessuten ble guidingen for 2025 oppjustert, delvis fordi tollavgiftrelaterte kostnader nå ventes å bli 200 millioner dollar heller enn 400 millioner dollar. Årsaken er at Donald Trumps nye tollsatser ennå ikke har trådt i kraft.

Også Bank of America tjente uventet mye. Inntektene bommet derimot på konsensusestimatet, mye grunnet blodfattige meglerinntekter. Ledelsen forklarte at makroøkonomisk og handelspolitisk usikkerhet legger en demper på oppkjøps- og fusjonsaktiviteten. Investorene er imidlertid klar over at meglerinntekter har en tendens til å svinge mye, og Bank of America-kursen var nær uendret.

Heller ikke Goldman Sachs-kursen beveget seg mye, selv om den ikoniske Wall Street-banken gjorde det langt bedre enn antatt i perioden. Inntektene sank imidlertid fra årets første kvartal, og avsetningene for utlånstap er på vei opp. På den positive siden steg inntektene fra verdipapirhandel og «investment banking» kraftig fra fjorårets andre kvartal.

En tredje finanskjempe, Morgan Stanley, fikk et kursfall på 2 prosent, selv om topp- og bunnlinjen mer enn innfridde. Igjen var avsetningene for utlånstap et ankepunkt, med en årlig økning fra 76 millioner dollar til 196 millioner dollar. Banken ble dessuten rammet av færre lukrative corporate-oppdrag, i likhet med Bank of America.

Nederlandske ASML som lager utstyr for halvlederproduksjon, fikk langt mer juling, til tross for imponerende kvartalstall. Nedturen skyldtes at ledelsen trakk tilbake sin tidligere prognose for omsetningsveksten i 2026, som følge av USAs nye tollavgifter på varer fra EU. Også guidingen for tredje kvartal skuffet, og aksjen stupte 10 prosent.