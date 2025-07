Elendige nyheter torpederte aksje

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,9 prosent før den sluttet på 1.609,63 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,96 dollar, ned 1,1 prosent. Equinor falt 0,5 prosent til 264,00 kroner, Aker BP gikk ned 2,1 prosent til 249,20 kroner mens Vår Energi falt 0,3 prosent til 34,17 kroner.

Bakkafrost stupte 16,1 prosent til 395,80 kroner. Tirsdag ettermiddag varslet lakseselskapet at det operasjonelle driftsresultatet (EBIT) i andre kvartal ventes å lande på om lag 65 millioner danske kroner – klart lavere enn forventet. Til sammenligning endte fjorårets EBIT for andre kvartal på 388 millioner danske kroner.

DNO falt 3,6 prosent til 14,12 kroner etter tre eksplosjoner ved produksjonsanlegget deres i Kurdistan. Hendelsen kommer på et tidspunkt hvor det har vært snakk om fremgang i samtalene om å gjenåpne oljeeksporten fra Kurdistan gjennom den stengte Ceyhan-rørledningen. Ifølge regionens antiterrorenhet skyldes hendelsene droneangrep.

«Selv om varigheten av stansen fortsatt er usikker, tror vi at dagens droneangrep vil øke risikopremien på DNOs kurdiske eiendeler, som vi for tiden verdsetter til rundt syv kroner pr. aksje, og dermed utløse en negativ aksjekursreaksjon», skriver ABG i en rapport.

REC Silicon meldte i en børsmelding at det uavhengige styremedlemmet Jens Ulltveit-Moe, sammen med selskapets nest største aksjonær Water Street Capital, har erklært at de vil støtte valget av et nytt styre, inkludert valg av ny styreleder foreslått av Hanwha. Støtten er betinget av at det innen 21. juli inngås en bindende avtale om finansiering på minst 6,5 millioner dollar fra Hanwha. Aksjen falt 11,6 prosent til 2,20 kroner.

Den verdijusterte egenkapitalen til Aker økte fra 61,9 milliarder kroner i første kvartal til 66,5 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal i 2025. Aksjen falt 1,4 prosent til 649,00 kroner.

I andre kvartal fikk Nel et EBITDA-resultat på minus 86 millioner kroner, mens nettoresultatet endte på minus 131 millioner kroner. Ordreinngangen var på kun 71 millioner kroner i kvartalet, ned fra 270 millioner i andre kvartal 2024. Aksjen falt 3,0 prosent til 2,62 kroner.

ProGo fra Hofseth BioCare har vunnet prisen for «Årets ingrediens for sunn aldring» under Nutraingredients USA-seremonien i Chicago. Aksjen klatret 13,6 prosent til 2,00 kroner.

Atea falt 6,5 prosent til 146,00 kroner etter onsdagens kvartalspresentasjon.