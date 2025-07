Alfie Haaland: Skuffet inn 380 mill. på åtte år

Alfie Haaland, far til Erling Braut Haaland, har gjennom sitt heleide selskap Sapiens dratt inn 380 millioner kroner i resultat før skatt siden 2017, ifølge DN.

2023 ble et rekordår med 240 millioner i inntekter, hvorav det meste kom fra agentvirksomhet. Overskuddet før skatt landet på hele 193 millioner, noe som tilsvarer en resultatmargin på over 80 prosent.

I 2024 falt inntektene kraftig til 69 millioner kroner, men overskuddet holdt seg oppe med 54 millioner kroner.

Overskuddet ble i år, som tidligere år, overført til Haalands investeringsselskap Tyrannus, som satt igjen med 87 millioner i resultat før skatt. Her investeres det blant annet i børsnoterte aksjer, med Archer og Aker BP som de største posisjonene.

Les også Tredoblet prising før Haaland og Witzøe investerte Ryggsekkeventyret Db Equipment har mer enn tredoblet prisingen til nær 1 milliard kroner før Erling Braut Haaland og Gustav Witzøe kjøpte seg inn i selskapet.

Flyttet til Sveits

Ifølge folkeregisteret ble Haaland registrert utvandret til Sveits den 8. mai. Haaland flyttet til den sveitsiske fjellandsbyen Andermatt.

Sønnen Erling Braut Haaland (22) har den siste tiden vært en av verdens heteste fotballspillere. Fotballstjernen fra Bryne er den eneste nordmannen på Forbes’ liste over de 50 best betalte idrettsutøverne globalt. Med 644 millioner kroner (62 millioner dollar) i samlet inntekt det siste året, havner Haaland på 34. plass totalt og som nummer fire blant utøvere under 25 år.

En stor del av inntektene kommer fra Manchester City, men også fra en rekke sponsoravtaler, blant annet med Nike og Norges sjømatråd.