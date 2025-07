Trump avviser ryktene: – Skal ikke sparke Powell

President Donald Trump vil sannsynligvis sparke sentralbanksjef Jerome Powell snart, melder en tjenesteperson i Det hvite hus, ifølge Bloomberg.

Trump avviser ryktene kort tid senere. – Jeg planlegger ikke å sparke Powell nå, sier han.

– Jeg utelukker ingenting, men det er høyst usannsynlig, svarer Trump på spørsmål om han vil sparke sentralbanksjefen, ifølge NTB.

Dermed ble det en kortvarig dip i markedene.

Tirsdag kveld ble trekket diskutert i et møte med republikanske kongressmedlemmer, opplyser tjenestepersonen.

Selv om lovgiverne uttrykte støtte til forslaget, har Trump ennå ikke tatt en endelig beslutning og kan fortsatt ombestemme seg, ifølge tjenestepersonen.

Trump har gjentatte ganger uttrykt frustrasjon over sentralbankens beslutning om å holde styringsrenten uendret. Medlemmer av administrasjonen har også den siste tiden bekreftet at prosessen med å finne en etterfølger til Powell, som har periode frem til mai 2026, allerede er i gang.

– 99% sikker

En republikansk kongressrepresentant fra Florida, Anna Paulina Luna, melder på sosiale medier at hun hadde hørt at «Jerome Powell får sparken! Fra en veldig seriøs kilde.»

I en senere post skrev hun: «Jeg er 99 prosent sikker på at oppsigelsen er nært forestående.»

I’m 99% sure firing is imminent. https://t.co/cyaXaydiSZ — Anna Paulina Luna (@realannapaulina) July 16, 2025

Gyldig grunn?

Nylig sendte en svært høytstående representant for Trump-administrasjonen et brev til Powell. Representanten stilte spørsmål ved om Powell hadde feilinformert Kongressen i forbindelse med kostnader knyttet til oppussingen av sentralbankens hovedkvarter.

Enkelte mener dette kan åpne døren for at president Trump får det juridiske grunnlaget til å avsette Powell med saklig grunn, ifølge Deutsche Banks sjef for valutaanalyse, George Saravelos.