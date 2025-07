Bred oppgang på Wall Street

Saken oppdateres.

Wall Street åpnet onsdagens handelsdag med bred oppgang.

Det ble en kortvarig dip i markedene etter at en tjeneste person i Det hvite hus meldte at president Donald Trump sannsynligvis snart ville sparke sentralbanksjef Jerome Powell, ifølge Bloomberg.

Trump avviste ryktene kort tid senere.

– Jeg planlegger ikke å sparke Powell nå, sa han.

– Jeg utelukker ingenting, men det er høyst usannsynlig, svarer Trump på spørsmål om han vil sparke sentralbanksjefen, ifølge NTB.

Onsdag kveld stiger Wall Street bredt.

Klokken 20 stiger Nasdaq-indeksen 0,05 prosent, mens Dow Jones er opp 0,3 prosent og S&P 500 stiger 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,5 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,6 prosent til 17,5.

Kvartalstall

Onsdag la Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley frem sine kvartalstall. Aksjene faller henholdsvis 1,4 prosent, 0,2 prosent og 2,9 prosent.

Ifølge Bloomberg leverte Goldman Sachs’ aksjetradere sitt beste kvartal noensinne. Inntektene fra aksjehandel endte på 4,3 milliarder dollar, 100 millioner over nivået i første kvartal. Goldmans rentehandlere leverte 3,47 milliarder dollar i inntekter, mens investeringsbankvirksomheten bidro med 2,19 milliarder dollar, begge godt over konsensusestimatene.

SolarEdge Technologies-aksjen faller 8,4 prosent etter at JPMorgan nedgraderte aksjen til «nøytral». Begrunnelsen er den kraftige kursoppgangen den siste tiden. Aksjen har steget nær 101 prosent den siste måneden, og er opp mer enn 84 prosent så langt i år.

Legemiddelgiganten Johnson & Johnson løfter seg over 6,7 prosent etter bedre enn ventet resultater for andre kvartal. Selskapet leverte et justert resultat på 2,77 dollar pr. aksje, med inntekter på 23,74 milliarder dollar. Til sammenligning ventet analytikere et resultat på 2,68 dollar pr. aksje og en omsetning på 22,84 milliarder.

Ford-aksjen faller 3,2 prosent etter at amerikanske trafikksikkerhetsmyndigheter varslet en stor tilbakekalling. Ifølge National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) må nesten 700.000 SUV-er tilbakekalles på grunn av fare for drivstofflekkasje, som i verste fall kan føre til brann.

Makro

Produsentprisene i USA var uendret i juni sammenlignet med måneden før, mens de var opp 2,3 prosent på årsbasis. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på 0,2 prosent på månedsbasis og 2,5 prosent på årsbasis.

Den amerikanske industriproduksjonen økte med 0,3 prosent på månedsbasis i juni, godt over forventningene på 0,1 prosent.

Toll/Inflasjon

Valutastrateg Magne Østnor i DNB Carnegie tror effektene av toll på inflasjonen virkelig kommer til syne utover høsten.

«Bedriftenes lagre vil tømmes og marginene kan neppe holdes lave over tid. Samtidig tror vi arbeidsmarkedet vil holde seg nokså stramt, selv om ledigheten trolig øker noe. Dermed er vi enige med Fed-sjef Powell som venter at inflasjonen vil ta seg opp etter sommeren», skriver Østnor i en rapport.