Wall Street i grønt etter Trump-avklaring om Powell

Wall Street åpnet onsdagens handelsdag med bred oppgang, men det ble en kortvarig dip i markedene etter at en tjeneste person i Det hvite hus meldte at president Donald Trump sannsynligvis snart ville sparke sentralbanksjef Jerome Powell, ifølge Bloomberg.

Trump avviste ryktene kort tid senere.

– Jeg planlegger ikke å sparke Powell nå, sa han.

– Jeg utelukker ingenting, men det er høyst usannsynlig, svarer Trump på spørsmål om han vil sparke sentralbanksjefen, ifølge NTB.

Det sendte hovedindeksene på New York-børsen opp igjen.

Den brede S&P 500-indeksen steg 0,3 prosent til 6.263,7, mens industritunge Dow Jones la på seg 0,5 prosent til 44.254,8 og teknologiindeksen Nasdaq klatret 0,3 prosent til 20.730,5.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,4 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 1,7 prosent til 17,1.

Bevegelser

Onsdag la Bank of America, Goldman Sachs og Morgan Stanley frem sine kvartalstall. Bank of America falt 0,3 prosent, mens Goldman Sachs steg 1 prosent og Morgan Stanley falt 1,3 prosent.

Ifølge Bloomberg leverte Goldman Sachs’ aksjetradere sitt beste kvartal noensinne. Inntektene fra aksjehandel endte på 4,3 milliarder dollar, 100 millioner over nivået i første kvartal. Goldmans rentehandlere leverte 3,47 milliarder dollar i inntekter, mens investeringsbankvirksomheten bidro med 2,19 milliarder dollar, begge godt over konsensusestimatene.