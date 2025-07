Blandet i Asia etter nye Trump-utspill

Børsene i Asia er blandet torsdag etter at Japans eksport falt for andre måned på rad. Samtidig gjentok Donald Trump at en 25 prosent toll vil gjelde for Japanske varer, og uttrykte liten tro på en handelsavtale med landet.

I Japan stiger Nikkei 0,29 prosent, mens Topix er opp 0,54 prosent. Shanghai Composite i Kina løftes 0,09 prosent, og Hang Seng i Hong Kong er opp 0,05 prosent.

Kospi i Sør-Korea er marginalt ned 0,07 prosent, mens Nifty 50 i India svekkes 0,02 prosent. S&P/ASX 200 i Australia klatrer 0,63 prosent.

Singapores non-oil-eksport steg mer enn ventet i juni og nådde det høyeste nivået på elleve måneder. Straits Times-indeksen forlenget samtidig sin oppgang til ni dager på rad.

Onsdag benektet Trump at han har planer om å fjerne sentralbanksjef Jerome Powell, men la til at «ingenting kan utelukkes», noe som bidrar til usikkerhet rundt den amerikanske pengepolitikken.