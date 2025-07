Dette vil påvirke Oslo Børs

Analytiker Roger Berntsen i Nordnet venter at Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent torsdag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

I sin morgenrapport peker han på høyere oljepris, stigende børser i USA og Asia, samt en svakere dollar mot kronen som positive drivere.

Berntsen kommenterer også usikkerheten rundt Donald Trumps kritikk av Fed-sjef Jerome Powell. Han mener det amerikanske systemet er robust nok til å tåle det politiske presset, takket være institusjonell styrke og historisk motstandskraft.

Asia

Børsene i Asia er blandet torsdag etter at Japans eksport falt for andre måned på rad. Samtidig gjentok Donald Trump at en 25 prosent toll vil gjelde for japanske varer, og uttrykte liten tro på en handelsavtale med landet.

I Japan stiger Nikkei 0,29 prosent, mens Topix er opp 0,54 prosent. Shanghai Composite i Kina løftes 0,09 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,05 prosent.

Kospi i Sør-Korea er marginalt ned 0,07 prosent, mens Nifty 50 i India svekkes 0,02 prosent. S&P/ASX 200 i Australia klatrer 0,63 prosent.

Singapores non-oil-eksport steg mer enn ventet i juni og nådde det høyeste nivået på elleve måneder. Straits Times-indeksen forlenget samtidig sin oppgang til ni dager på rad.

Onsdag benektet Trump at han har planer om å fjerne sentralbanksjef Jerome Powell, men la til at «ingenting kan utelukkes», noe som bidrar til usikkerhet rundt den amerikanske pengepolitikken.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med september-levering er torsdag morgen opp 0,4 prosent til 68,80 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,6 prosent til 66,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,96 dollar ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Wall Street endte onsdag i pluss etter at Donald Trump avviste spekulasjoner om at han vil sparke Fed-sjef Jerome Powell.

S&P 500 steg 0,3 prosent til 6.263,7, Dow Jones klatret 0,5 prosent til 44.254,8, og Nasdaq endte opp 0,3 prosent til 20.730,5. Tiårsrenten er på 4,4 prosent, mens fryktindeksen VIX falt 1,7 prosent til 17,1.

Goldman Sachs steg 1,0 prosent etter knallsterke tall fra aksjehandel. Bank of America falt 0,3 prosent, og Morgan Stanley endte ned 1,3 prosent.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,9 prosent onsdag og endte på 1.609,63 poeng.

Equinor falt 0,5 prosent, Aker BP 2,1 prosent og Vår Energi 0,3 prosent. DNO falt 3,6 prosent etter meldinger om droneangrep mot et produksjonsanlegg i Kurdistan.

Bakkafrost stupte 16,1 prosent etter å ha varslet et svakere driftsresultat enn ventet for andre kvartal. REC Silicon falt 11,6 prosent etter styreendringsvarsel og krav om ny finansieringsavtale. Nel endte ned 3 prosent etter svak ordreinngang og et underskudd på 131 millioner kroner.