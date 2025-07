(Saken oppdateres)

Torsdag peker pilen oppover på Oslo Børs. Litt etter lunsjtider står hovedindeksen i 1.610,35 poeng, opp 0,1 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 68,90 dollar, opp 0,55 prosent. WTI-oljen med august-levering stiger 1,0 prosent til 67,02 dollar. Equinor faller 0,3 prosent til 263,30 kroner, Aker BP faller 0,4 prosent til 248,30 kroner, mens Vår Energi svekkes 0,5 prosent til 34,01 kroner.

Tomra faller hele 9,2 prosent til 146,00 kroner pr. aksje etter at selskapet rapporterte inntekter på 325 millioner euro i andre kvartal, under forventningene på 338 millioner. EBITA endte på 44 millioner euro, i tråd med fjoråret og konsensus. Ordreinntaket var svakere enn ventet og falt til 145 millioner euro. Selskapet har vært i hardt vær etter forrige måneds analytikermassasje, og selskapet har nå innført fire ukers stilleperiode før kvartalstall.

Komplett svekkes 7,1 prosent til 12,50 kroner pr. aksje etter at selskapet leverte svakere bunnlinje enn ventet i andre kvartal. Nettoresultatet endte på minus 76 millioner kroner, godt under konsensus på minus 24,1 millioner. Omsetningen økte svakt til 3,43 milliarder kroner, litt under forventede 3,65 milliarder, mens bruttomarginen løftet seg til 14,6 prosent, over ventede 14,1 prosent. Ifølge ABG-analytiker Petter Nystrøm ventes en negativ kursreaksjon på 3 til 4 prosent.

Grieg Seafood løftes 4,09 prosent til 76,10 kroner etter at selskapet har solgt virksomhetene i Finnmark og Canada til Cermaq for en samlet selskapsverdi på 10,2 milliarder kroner. Verdien er noe høyere enn forventningene fra Arctic Securities, som før børsåpning anslo en positiv kursreaksjon på 5–10 prosent. Etter transaksjonen vil Grieg sitte igjen med virksomheten i Rogaland og være i netto kontantposisjon. Flere analytikere peker på at salget i stor grad var ventet og allerede delvis priset inn.

TGS faller 3,5 prosent til 75,90 kroner etter at selskapet torsdag la frem inntekter på 308 millioner dollar i andre kvartal, i tråd med det justerte estimatet fra juli, men godt under de opprinnelige forventningene på 394 millioner. POC-EBITDA endte på 152,5 millioner dollar, over ventede 132 millioner, mens driftsresultatet ble minus 21,5 millioner. Lavere datalisensiering og utfordringer i streamer-prosjekter trakk resultatet ned, selv om utnyttelsesgraden steg til 78 prosent fra 64 prosent i fjor.

Telenor er opp 1,6 prosent til 161,00 kroner etter at selskapet har solgt sin 50-prosentandel i Allente til Viaplay i en transaksjon verdsatt til 1,1 milliarder svenske kroner. Transaksjonen ventes gjennomført i løpet av andre halvår.

Zenith Energy svekkes 71,4 prosent til 0,57 kroner etter at selskapet tapte voldgiftssaken ICC-2 mot Tunisia. Kravet på 130 millioner dollar ble avvist i sin helhet. Selskapet varsler at det vil søke annullering av avgjørelsen i Sveits’ høyesterett og vurderer ny voldgift. Zenith viser til alvorlige prosessuelle feil i saken.