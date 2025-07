Timet markedet perfekt – tilbake etter lang pause

Den tidligere Goldman Sachs-strategen og kapitalstrøm-spesialisten Scott Rubner timet markedet helt perfekt i slutten av februar, da han oppfordret kundene sine til å laste av med risikoaktiva og varslet at en korreksjon var nært forestående.

Timingen var på dagen den nøyaktige toppen for S&P 500 før nye all-time highs i sommer. Fra 19. februar falt S&P 500 rundt 12 prosent frem til tidlig i april og Liberation Day, og markedet dundret videre ned.

Men siden den gode callen har det vært tyst fra Rubner. I arkivene til Goldman fremgår det at Rubners siste notat var fra 28. februar.

Nå har imidlertid flow-guruen dukket opp igjen. Rubner er hos Citadel Securities, og han har rollen som leder for aksjer og aksjederivater-strategi, ifølge LinkedIn.

Les også Storbank advarer: – Markedet kan være på vei inn i korreksjon Analytiker i Goldman Sachs venter korreksjon i det amerikanske aksjemarkedet fra og med mandag. «Jeg er på korreksjonsvakt» skriver han.

Goldman-tradere roper selg Flere tradere i Goldman Sachs er på korreksjonsvakt og ser varsellampene blinke i markedet. «Resesjonsfrykten er på sitt høyeste nivå siden covid,» skrev en.

Stjernetrader: Denne datoen blir han optimist Etter å ha spådd en midlertidig topp i amerikanske aksjer har Scott Rubner i Goldman Sachs fått en rekke spørsmål fra alle kanter.

Ikke selg

«Etter jeg begynte i Citadel Securities, har jeg mottatt mange henvendelser fra kunder med det samme spørsmålet om markedet:

"Er det på tide å selge aksjer etter oppgangen?"

Mitt svar: "Vi er ikke der ennå."», skriver Rubner.

Citadel-toppen er positiv til amerikanske aksjer den neste måneden. Han peker på lave inntjeningsforventninger, svakere dollar og sterke kapitalstrømmer fra privatpersoner og selskaper.

Rubner sammenligner markedets nåværende fase med sjuende omgang i en baseballkamp, altså mot slutten, men ikke helt ferdig.

Han viser til at juli historisk er den sterkeste måneden for S&P 500 siden 1928, mens september er den svakeste. August er dessuten blant de beste månedene for selskapers tilbakekjøp av egne aksjer. Flertallet av selskapene i S&P 500 vil ha lagt frem resultater innen 1. august og kan da gjenoppta kjøpene.

Forsiktig til høsten

Men Rubner ser mer usikkerhet lenger frem.

«Rundt midten av august anbefaler jeg investorer å legge til aksjeindeks-sikringer for slutten av september. Dette kan utnytte lav implisitt volatilitet for å dekke makrorisiko», skriver Rubner.

Han påpeker at 2. september historisk sett har vært toppunktet for måneden de siste 100 årene.