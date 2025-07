Stygg smell for Trump

Onsdag ble GrabAGun, en nettbutikk for våpen og ammunisjon, notert på New York-børsen med tickeren «PEW». Ifølge Bloomberg skjedde det etter en fusjon med et såkalt skallselskap (SPAC), hvor Omeed Malik og investeringsselskapet 1789 Capital dro i trådene.

En av grunnene til at nettopp denne noteringen har fått litt ekstra oppmerksomhet er at Donald Trump junior er partner i 1789 Capital.

Krakk

Til tross for god stemning blant tilretteleggerne, stupte aksjen 24 prosent i løpet av handelsdagen, noe som resulterte i at verdien på Trump juniors aksjer ble redusert med én million dollar til omtrent fire millioner dollar.

Torsdagens førhandel indikerer at aksjen vil falle ytterligere 11 prosent.

Motkultur

Presidentens sønn beskriver GrabAGun-noteringen som en del av en bredere motkultur og et opprør i markedene. Han ble med i GrabAGuns styre i forbindelse med børsnoteringen, og har ifølge Bloomberg i økende grad investert i det som omtales som en «parallelløkonomi» med selskaper som fremmer høyreorienterte verdier.

Siden Trump seniors valgseier har sønnens forretningsforbindelser i større grad beveget seg bort fra eiendom og over på selskaper som har MAGA-bevegelsens synspunkter.

GIKK PÅ BØRS: Donald Trump junior og Omeed Malik har børsnotert GrabAGun. Foto: Bloomberg.

Malik fremhever at GrabAGun, som ble grunnlagt i 2010, har en solid historikk.

– Det vi gir dem med kontanter, børsnotering og omtale vil gjøre det mulig for dem å vokse skikkelig, sier Omeed Malik, ifølge Bloomberg.