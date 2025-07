Protector har saksøkt ni virksomheter

Forsikringsselskapet Protector har blant annet saksøkt ni virksomheter, deriblant Melhus Kjøpesenter, Melhustorget, entreprenørselskapet Hent, underleverandøren Kranor og fem ulike forsikringsselskap, skriver Adresseavisen.

Tre av forsikringsselskapene som selv er saksøkt, har krevd at kravene deres blir erstattet av noen av de andre saksøkte.

Protector var forsikringsselskap for fem butikker i kjøpesenteret. Det er forsikringsutbetalingen til disse butikkene som er grunnlaget for at selskapet krever at 17,1 millioner kroner skal erstattes.

Samtidig har forsikringsselskapet Fremtind varslet at de har krav på 38,5 millioner kroner. De har inngått forsikringsavtaler for flere forretninger i kjøpesenteret.

Flere av kravene går på tvers og kryss mellom saksøkeren og de ni som er saksøkt i hovedkonflikten. Med andre ord mener alle de involverte at noen andre enn dem er økonomisk ansvarlige.

En 56 år gammel kvinne døde i ulykken og to andre ble lettere skadet, men ingen har blitt holdt strafferettslig ansvarlig.