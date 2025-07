Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,2 prosent, Dow Jones er ned 0,1 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,1 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,45 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 0,4 prosent til 17,22.

Smell for Trump junior

Onsdag ble GrabAGun, en nettbutikk for våpen og ammunisjon, notert på New York-børsen med tickeren «PEW». Ifølge Bloomberg skjedde det etter en fusjon med et såkalt skallselskap (SPAC), hvor Omeed Malik og investeringsselskapet 1789 Capital dro i trådene. En av grunnene til at nettopp denne noteringen har fått litt ekstra oppmerksomhet er at Donald Trump junior er partner i 1789 Capital.

Onsdag stupte aksjen 24 prosent, noe som reduserte verdien på Trump juniors aksjer én million dollar til omtrent fire millioner dollar. Torsdag faller aksjen ytterligere 17 prosent i åpningsminuttene.

Makro

Detaljomsetningen i USA steg 0,6 prosent i juni, etter et fall på 0,9 prosent i mai. Ifølge Trading Economics var det ventet en oppgang på kun 0,1 prosent.

Ekskludert biler og bildeler var detaljhandelen opp 0,5 prosent på månedsbasis i juni, mot en nedgang på 0,2 prosent måneden før. Forventningen her var nå en økning på 0,3 prosent.

Ytterligere tall torsdag viser en overraskende nedgang i antallet førstegangssøkende til ledighetstrygd i forrige uke. Antallet var på 221.000 i ukesperioden som ble avsluttet med 12. juli, mot 227.000 uken før. Sistnevnte er revidert til 228.000 nå. På forhånd var jobless claims-tallet nå ventet til 235.000, ifølge Trading Economics.

Fed

«Donald Trumps hardkjør mot Federal Reserve og sentralbanksjef Jerome Powell preger igjen nyhetsbildet. Med stadig sterkere krav om lavere renter utfordrer Trump uavhengigheten til en av verdens viktigste økonomiske institusjoner. Powell og styret hans har imidlertid stått fast», skriver analytiker Roger Berntsen i en oppdatering fra Nordnet.