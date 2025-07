Analytikerne bommet

Resultatsesongen fortsetter, og ved halv fem-tiden torsdag var Stoxx 600 og S&P 500 opp med henholdsvis 0,9 prosent og 0,2 prosent. Blant selskapene som meldte om overraskende sterke topp- og bunnlinjetall i det seneste regnskapskvartalet var Manpower Group, ABB og PepsiCo.

Manpower Groups aksjekurs steg med rundt 2 prosent, selv om verdens tredje største bemanningsbyrå opplevde et inntektsfall på 3,5 prosent fra samme periode året før, justert for valutaendringer. Svekkelsen var særlig dramatisk i Nord-Europa, mens de fremvoksende markedene i Asia og Latin-Amerika var et lyspunkt. I tillegg var guidingen for tredje kvartal et par cent bedre enn analytikernes konsensusestimat.

ABB gjorde det enda bedre, med et kursløft på mer enn 9 prosent. Topp- og bunnlinjeveksten ble på henholdsvis 8 prosent og 5 prosent, samtidig som ordreinngangen var rekordsterk. Konsernet drar blant annet nytte av omfattende bygging av datasentre, særlig i USA, samt et enormt prosessautomatiseringsprosjekt. Aksjen har ikke steget mer siden mars 2020.

På New York-børsen sprudlet PepsiCo. Kursen la på seg godt over 6 prosent, etter at drikkevare- og snacksprodusenten slo inntekts- og inntjeningsestimatene med en solid margin. Omsetningen var riktig nok bare opp med rundt 1 prosent på et år, og volumene krympet med 1,5 prosent. Etterspørselen var særlig laber i Nord-Amerika, kanskje på grunn av amerikanernes hyppige bruk av slankemedikamenter.

Buss- og lastebilprodusenten Volvo fikk derimot et kursfall på 2 prosent. Salget var ned med 12 prosent fra fjorårets andre kvartal, mye grunnet en sterkere svensk krone. Også driftsmarginen ble verre, og det nordamerikanske markedet var særlig elendig. Ledelsen snakket om makroøkonomisk usikkerhet, robuste serviceinntekter og grep for å redusere utgiftene.

For øvrig stupte EasyJet-kursen 5–6 prosent, selv om både inntektsveksten på 11 prosent og inntjeningen innfridde. Ledelsen varslet at bunnlinjen i den inneværende perioden vil rammes av en streik i Frankrike og dyrere drivstoff.