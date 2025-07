Oppgangen tiltar på Wall Street: Nvidia og Microsoft fortsetter himmelferden

Meta-grunnlegger Mark Zuckerberg har sammen med flere nåværende og tidligere direktører inngått et forlik i et søksmål på 80 milliarder kroner tilknyttet brukeres privatdata. Søksmålet, fremmet av en gruppe Meta-investorer, anklaget selskapet for å gjentatte ganger ha delt brukeres private data med tredjeparter, uten godkjenning. Aksjen er ned 0,3 prosent.

Ellers er Tesla ned 0,7 prosent, Oracle opp 2,8 prosent og Alphabet opp 0,3 prosent. Netflix, som legger frem kvartalstall etter stengetid torsdag, er opp 1,7 prosent.

Andre aksjer

I hetebølgen som rammer sørøstlige-USA, er nok mange fristet til å ta seg en flaske brus. Konglomeratet PepsiCo leverte sterke tall for andre kvartal, samtidig som selskapet gjentar guidingen for året. Aksjen bruser til med en oppgang på 7,5 prosent.

Konkurrenten Coca-Cola var i søkelyset onsdag kveld, da President Trump annonserte at verdens mest populære drikkevare nå skal lages med ekte sukker i USA, fremfor fruktose-beriket maissirup. Selskapet er relativt uendret med en oppgang på 1 prosent, mens kornsirupprodusentene ADM og Ingredion faller henholdsvis 1 og 1,2 prosent.

Elbilprodusenten Lucid har vært tom for strøm inn i 2025, men torsdag er batteriet fulladet idet Uber annonserte en investering i selskapet på 300 millioner dollar. Transportselskapet skal frem mot 2031 benytte seg av 20.000 nye Lucid Gravity-robottaxier for utvikling av selvkjøringsteknologi.

Lucid stiger pene 37,5 prosent, mens Uber er ned 0,1 prosent.

Onsdag ble GrabAGun, en nettbutikk for våpen og ammunisjon, notert på New York-børsen med tickeren «PEW». Ifølge Bloomberg skjedde det etter en fusjon med et såkalt skallselskap (SPAC), hvor Omeed Malik og investeringsselskapet 1789 Capital dro i trådene. En av grunnene til at nettopp denne noteringen har fått litt ekstra oppmerksomhet, er at Donald Trump Jr. er partner i 1789 Capital.

Onsdag stupte aksjen 24 prosent, noe som reduserte verdien på Trump juniors aksjer én million dollar til omtrent fire millioner dollar. Torsdag faller aksjen ytterligere 20,4 prosent.

Presidentens sønn beskriver GrabAGun-noteringen som en del av en bredere motkultur og et opprør i markedene. Han ble med i GrabAGuns styre i forbindelse med børsnoteringen, og har ifølge Bloomberg i økende grad investert i det som omtales som en «parallelløkonomi» med selskaper som fremmer høyreorienterte verdier.

Siden Trump seniors valgseier har sønnens forretningsforbindelser i større grad beveget seg bort fra eiendom og over på selskaper som har MAGA-bevegelsens synspunkter.