Nicolai Tangen betaler tilbake 233.000 kroner etter feil i reiseregninger

Oljefondssjef Nicolai Tangen velger å betale tilbake 233.140 kroner i reisekostnader.

Det skjer etter at Dagens Næringsliv avslørte at oljefondssjefen har ved fire anledninger fått dekket ekstrakostnader for reise i privat virksomhet. Dette har skjedd når Tangen har vært på private reiser først, før han flyr videre på jobbreiser.

DN har avslørt fire tilfeller der Tangens startdestinasjon har gjort flybillettene dyrere. Dette var en reise til oljefondets Singapore-kontor i april 2022, en reise til California i februar 2024, en reise til London i mai 2024 og en reise til India i februar 2025

Ved California-reisen var merkostnadene til Tangen, sammenlignet med reisekostandene til hans personlige assistent Grete Borchgrevink Starheim, på 125.645 kroner. Til Singapore, London og India var merkostnadene henholdsvis 65.305 kroner, 14.495 kroner og 27.695 kroner.

Oljefondet har som hovedregel at ekstrakostnader for reise som tilkommer i forbindelse med private reiser, skal dekkes av hovedpersonen selv. Dette har ikke forekommet i disse tilfellene, og det er disse kostnadene Tangen nå tilbakebetaler.

Tar fullt ansvar

– Som leder for et globalt fond er det viktig for meg å være til stede for ansatte på alle kontorene og bygge gode relasjoner med selskapene vi er investert i. Når det gjøres feil, tar jeg fullt ansvar, sier Tangen til DN

–Mellomlegget ble tilbakebetalt umiddelbart etter at feilen ble funnet. Jeg beklager sterkt at dette skjedde, og vi har nå lagt inn en ekstra kontroll for å unngå at dette kan skje igjen, sier han.

Som leder for Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet, er Nicolai Tangen øverst ansvarlig for investeringer verdt 20.067 milliarder kroner torsdag kveld.

Tangen selv har en bakgrunn som grunnlegger av hedgefondet AKO Capital, som ble blant Europas beste hedgefond. Da Tangen ble ansatt som oljefondssjef i 2020, overførte han alle aksjene i AKO Capital til en stiftelse. Han er ifølge Kapital god for 9 milliarder kroner og er Norges 41. rikeste.