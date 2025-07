Fredagens høydepunkter…

USA: Michigan forbrukertillit juli foreløpig, kl. 16.00

Annet:

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Utenlandske:

3M, American Express, Atlas Copco, Autoliv, Boliden, Charles Schwab, Danske Bank, Electrolux, Husqvarna, Reliance Industries, Schlumberger, Skanska, Telia, Vattenfall

Ekskl. utbytte:

Aker BP, Himalaya Shipping

Her er de viktigste sakene i Finansavisen fredag 18. juli:

Ivar Tollefsens boligimperium Heimstaden lemper ut utleieboliger og dumper prisene.

I det siste er det registrert en rekke nye boliger for salg, men også relanseringer av boliger som det ikke har lyktes å selge ved tidligere visningsrunder. I tillegg er det kommet en drøss med boliger som har fått prisantydningen nedjustert, noen av dem ganske kraftig.

Et godt eksempel er en tidligere utleiebolig på Øvre Grünerløkka i Oslo, som først ble lagt ut for 7,95 millioner kroner. Nå er prisen kuttet med én million kroner.

Komplett stupte på Oslo Børs torsdag på frykt for emisjon i nettbutikkselskapet. Faren for at Komplett bryter med lånebetingselsene har økt, det samme har den finansielle risikoen.

Konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch mener imidlertid at selskapet går mot lysere tider. Han sier markedene i Norge og Sverige er i vekst og at det kommer mange nylanseringer senere i år, noe som vil forbedre marginer og inntjening betydelig.

Investor Jon Øyvind Eriksen mener kampen mot formuesskatten er blitt høyresidens woke.

Eriksen hevder det er blitt en kamp som engasjerer et høylytt mindreall veldig sterkt, men som flertallet ikke identifiserer seg med. Han tror kampen mot formuesskatten er blitt en tapersak for de borgerlige.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om formuesskatt. Det er populært å si at hvis man fjernet formuesskatten, ville de rikeste blitt «komplette nullskatteytere». Det tror ikke vi.

Reduksjonen i formuesskatten skal ikke gå til kvinner, vin og sang, eller lagres i madrassen, men brukes som kapitalinnskudd i ny virksomhet, eller utvidelse av eksisterende. Det hevdes at det for tiden er noe vanskeligere å skaffe kapital. Trolig med rette, skriver Hegnar.