Asiabørsene: Stiger på sterke tall fra USA

Det er god stemning Asia-børsene fredag morgen, med de viktigste indeksene i grønt.

I Japan faller derimot Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er tilnærmet flat med en oppgang på 0,02 prosent.

Shanghai Composite i Kina er opp 0,3 prosent, mens CSI 300 klatrer 0,5 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,7 prosent.

Kospi i Sør-Korea er ned 0,6 prosent. Nifty 50 i India er opp marginale 0,2 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,6 prosent.

S&P/ASX 200-indeksen i Australia er opp 1,4 prosent til ny all-time high etter bred oppgang blant tungvekterne.

Solide makrotall

Oppgangen i Asia skjer i kjølvannet av solide makrotall og sterke kvartalstall fra USA, som løftet Wall Street torsdag. Samtidig fikk særlig kinesiske tech-aksjer et løft, mens Sør-Korea tynges av usikkerhet til tross for nylige grep for å styrke selskapsstyring og investorvern, ifølge CNBC.