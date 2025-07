Toppledere roper varsko: Trenger redningspakker

Flere ledere i Russlands største banker har i det stille diskutert å be om statlige redningspakker dersom andelen misligholdte lån fortsetter å øke det neste året, melder Bloomberg.

Vurderingene bankene har gjort av kvaliteten på utlånene, er langt dårligere enn hva offisielle data viser, ifølge nåværende og tidligere embetsmenn samt dokumenter Bloomberg har fått tilgang til.

Styringsrente på 20 prosent

Sentralbanksjef Elvira Nabiullina har bagatellisert risikoen for en systemisk krise og uttalt at Russlands banksystem er «godt kapitalisert» og har kapitalreserver på 8.000 milliarder rubler, tilsvarende rundt 1.050 milliarder kroner.

På papiret fremstår den russiske banksektoren som solid, med stabile overskudd til tross for økning i misligholdte lån og en styringsrente på 20 prosent. Sentralbanken har oppfordret bankene til å prioritere restrukturering av lån fremfor å erkjenne omfanget av mislighold.

Minst tre banker, som er definert som systemkritiske av sentralbanken, har vurdert at de kan bli nødt til å rekapitaliseres i løpet av de neste tolv månedene.

Tidligere redningspakker

Ifølge Bloomberg var andelen dårlige bedriftslån pr. 1. april på 4 prosent, mens misligholdte usikrede forbrukslån (90 dager eller mer på etterskudd) lå på 10,5 prosent. Hos VTB, Russlands nest største bank, nådde mislighold i privatporteføljen 5 prosent i mai, ifølge bankens visestyreleder Dmitrij Pianov. Han anslår at andelen kan stige til 6–7 prosent innen 2026.

I 2017 ble tre store russiske banker reddet med minst 1.000 milliarder rubler av myndighetene.

Til tross for at krisetegnene fortsatt er begrenset, påpeker kilder overfor Bloomberg at mye data er klassifisert, og at det reelle bildet av situasjonen kan være dårligere enn offisielle tall viser.