Saken oppdateres.

Oslo Børs åpner opp fredag og stiger rundt 0,3 prosent til 1.615,80 poeng. Fredag formiddag er brent-oljen med september-levering opp 0,4 prosent og handles til 69,77 dollar fatet, mens WTI-oljen er opp 0,6 prosent til 67,74 dollar.

Equinor stiger 0,2 prosent til 264,80 kroner, Aker BP stiger 1,2 prosent til 245,10 kroner, mens Vår Energi stiger 0,6 prosent til 34,20 kroner.

Fredag morgen la Vend Marketplaces, Telenor, Pareto Bank, Yara, Goodtech og Magnora frem tall for for andre kvartal, noe som gir kursutslag.

Vend Marketplaces skyter opp over 8,0 prosent til 372,10 kroner. Selskapet økte EBITDA til 583 millioner kroner og knuste forventningene i andre kvartal. Samtidig melder selskapet at de får bot fra finanstilsynet for å spre insideinformasjon.

Tomra -aksjen slår tilbake etter å ha falt over 13,3 prosent torsdag. Aksjen er opp 2,1 prosent til 142,40 kroner. Martin Granviken i Kepler Cheuvreux har oppjustert anbefalingen på aksjen med et kursmål på 161,0 kroner pr. aksje.

Yara faller over 3,0 prosent til 374,0 kroner pr. aksje. Selskapet meldte om sterkt andre kvartal der de slo forventningene. Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det gode resultatet er drevet av en rekordhøy produksjon, samt gode markedsforhold.

Telenor knuste forventningene i andre kvartal, og aksjen stiger 0,5 prosent til 161,80 kroner. Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer sier selskapet opplever en «En vekstrate vi ikke har sett på over et tiår». Omsetningen for kvartalet var 20,3 milliarder kroner, justert EBITDA 9,3 milliarder kroner og driftsresultatet var en milliard kroner bedre enn forventet på 5,5 milliarder kroner.

MPC Containerships stiger 3,3 prosent til 18,59 kroner aksjen etter å ha signert kontrakter for fire containerskip med det kinesiske verftet Taizhou Sanfu Ship Engineering til levering fra andre halvår 2027.

Pareto Bank åpner opp 0,5 prosent til 87,60 kroner etter å ha levert rekordresultat og høy egenkapitalavkastning, men utlånsveksten bremser i et svakt marked. Banken fikk et resultat etter skatt på 200,7 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 178,2 millioner i samme periode i fjor. Avkastningen på egenkapitalen steg til 15,1 prosent, fra 14,3 prosent året før.