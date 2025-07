Dette vil påvirke Oslo Børs fredag

Dette er det som vil påvirke Oslo Børs mandag, Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent eller innenfor intervallet [0,3, 1,1] prosent. Nordnet-analytiker Roger Berntsen peker sterke kvartalstall og makrotall fra USA gir positive føringer for europeiske børser. Samtidig bidrar stigende oljepris og svakere dollar til å løfte utsiktene for Oslo Børs fredag morgen. Oljeprisen er opp 0,4 prosent til 68,78 dollar fredag morgen.

Kvartalsrapporter

Vend Marketplaces økte EBITDA til 583 millioner kroner og knuste forventningene i andre kvartal. Samtidig melder selskapet at de får bot fra finanstilsynet for å spre insideinformasjon.

Telenor knuste forventningene i andre kvartal. Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer sier selskapet opplever en «En vekstrate vi ikke har sett på over et tiår».Omsetningen for kvartalet var 20,3 milliarder kroner, justert EBITDA 9,3 milliarder kroner og driftsresultatet var en milliard kroner bedre enn forventet på 5,5 milliarder kroner.

Pareto Bank leverer rekordresultat og høy egenkapitalavkastning, men utlånsveksten bremser i et svakt marked. Banken fikk et resultat etter skatt på 200,7 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 178,2 millioner i samme periode i fjor. Avkastningen på egenkapitalen steg til 15,1 prosent, fra 14,3 prosent året før.

Yara meldte om kraftig resultathopp der de slo forventningene.

Magnora og Goodtech la også frem kvartalstall fredag morgen.

Asia

Det er god stemning Asia-børsene fredag morgen, med de viktigste indeksene i grønt.

I Japan faller derimot Nikkei 0,2 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er tilnærmet flat med en oppgang på 0,02 prosent.

Wall Street

Torsdag stengte alle de ledende amerikanske indeksene i grønt. Nasdaq endte opp 0,74 prosent til 20.88,27. Dow Jones gikk opp 0,52 prosent til 44.485,53. S&P 500 steg 0,54 prosent til 6.297,50.

Børslokomotivet Nvidia lot seg ikke stoppe, og er nok en gang på rekordnivåer torsdag. Selskapet steg 0,93 prosent til 173,00 dollar og er nå verdt 4.221 milliarder dollar. Siden bunnen 4. april er aksjen opp hele 84 prosent.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,1 prosent før den sluttet på 1.610,40 poeng.

Tomra endte dagen ned hele 13,3 prosent til 139,50 kroner pr. aksje, det tilsvarer verdier for over 6,3 milliarder kroner.

Grieg Seafood steg 2,9 prosent til 74,15 kroner etter at selskapet har solgt virksomhetene i Finnmark og Canada til Cermaq for en samlet selskapsverdi på 10,2 milliarder kroner.