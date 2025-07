Nordnet-analytiker Roger Berntsen: Investorene vil særlig se etter dette

Torsdag fortsatte oppturen på de amerikanske børsene, hvor både S&P 500 og Nasdaq steg til nye rekordnivåer. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker at oppgangen kom etter en serie med bedre enn ventede kvartalstall fra store og tunge selskaper som PepsiCo, JPMorgan og Goldman Sachs.

Tallene demper frykten

«Inntjeningen holder stand, og det demper frykten for at dagens høye verdsettinger skal møte motvind», skriver Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Han trekker frem flysektoren som en positiv overraskelse etter at United Airlines leverte sterke kvartalstalltall torsdag.

Analytikeren ser det samme bildet i Norden, hvor Norwegian i forrige uke presenterte kvartalstall som var preget av høy kapasitetsutnyttelse og god kostnadskontroll. Han mener det styrker inntrykket av at etterspørselen etter reiser fortsatt er robust – tross høyere renter og svekket kjøpekraft i enkelte markeder.

En sterk start

«Samlet sett har resultatsesongen fått en sterk start. Selskapene leverer både på topplinjen og marginene, og så langt er det få tegn til svakere underliggende drift. Det gir støtte til risikoviljen i markedet», skriver Berntsen.

Fredag blir en ny tung resultatsdag i Norge og i resten av Norden, hvor en rekke viktige selskaper fra hovedindeksene OBX, OMXS30 og OMXH25 legger frem tall, blant dem Telenor, Atlas Copco og Kone.

Flere ting å følge med på

«Investorene vil særlig se etter tegn på kostnadspress, ordreinntak og fremtidsutsikter i et marked der veksten er i ferd med å avta – men hvor inntjeningen foreløpig holder seg godt oppe», understreker Berntsen.

Kort tid etter at fredagens handel tok til på Oslo Børs stiger hovedindeksen 0,4 prosent.

Telenor knuste forventningene i andre kvartal, og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer melder at selskapet opplever «en vekstrate vi ikke har sett på over et tiår». Aksjen stiger 3,2 prosent i åpningsminuttene.