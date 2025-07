Tjener rått på Trump-uro

Geopolitisk uro og børsvolatilitet bidro til et sterkt kvartal for Nordnet i Norge, ifølge selskapets kvartalsrapport. Handelsvolumet økte med 17 prosent fra samme periode i fjor, og i juni hadde meglerhuset over 50.000 handler per dag. Nordnet var nok en gang meglerhuset med høyest omsetning på Oslo Børs.

«Vi ser en tydelig sammenheng mellom markedsuro og aktivitet hos kundene våre. Mange benytter mulighetene som oppstår når børsene svinger, skriver meglerhuset.

Driftsinntektene i det norske segmentet økte til 325 millioner svenske kroner, opp fra 266 millioner i fjor. Justert driftsresultat kom inn på 232 millioner, en økning på 23 prosent. Antall aktive kunder passerte 491.800, en vekst på 15 prosent på ett år.

Nordnet Norge (Mill. SEK.) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 325 266 Juster driftsresultat 232 188



Til tross for høy aktivitet er det tegn til at langsiktige plasseringer bremser noe opp. Nettosparingen i Norge var omtrent halvparten av nivået i samme periode i fjor.

«Mange fondskunder har vært litt mer forsiktige dette kvartalet, noe som er en naturlig respons på et urolig marked», fremheves det i rapporten.

Preget av rente- og kostnadsfall

For konsernet samlet kom inntektene inn på 1.293 millioner svenske kroner, marginalt opp fra fjorårets 1.289. Justert driftsresultat falt til 893 millioner, fra 904. Resultat pr. aksje (EPS) var flat år over år.

Nordnet Konsern (Mill. SEK.) 2. kv./25 2. kv./24 Driftsinntekter 1.293 1.289 Driftskostnader 397 353 Juster driftsresultat 893 904



Forvalter Thomas Nielsen skriver på X at konserntallene er noe svakere enn ventet. Omsetningen falt med én prosent, og brutto renteinntekter var ned hele 20,3 prosent fra året før. Samtidig trekker han frem at kurtasje- og valutainntekter økte med 12,5 prosent, mens fondshonorarene falt 9,2 prosent.

«Litt svake tall fra Nordnet, synes jeg. Til deres forsvar skal det sies at det var 1,5 handelsdager færre nå enn i samme kvartal i fjor», skriver Nielsen på X.

Satsing på Europa

Blant nyvinningene i kvartalet er lanseringen av direktehandel i åtte nye europeiske markeder. Det bidrar til økt interesse for europeiske aksjer, samtidig som Oslo Børs styrker sin relative andel.

«Det er både viktig og gledelig å kunne gi kundene våre bredere tilgang til å investere direkte på flere europeiske børser. Vi vil fortsette å utvikle tilbudet vårt», skriver meglerhuset.