Ny konsernsjef i Bane NOR: Henter toppleder fra Shell

Styret i Bane NOR har ansatt Agnete Johnsgaard-Lewis som ny konsernsjef. Hun tiltrer stillingen 1. september 2025.

– Med Agnete Johnsgaard-Lewis får vi en erfaren toppleder som har de beste forutsetningene for å lede Bane NOR gjennom videre utvikling, skriver styreleder Per Sanderud i en pressemelding.

Johnsgaard-Lewis har lang fartstid fra Shell-konsernet, der hun har hatt en rekke lederroller både nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet sivilingeniør og har bred erfaring fra operasjonell drift, teknologi og prosjektutvikling.

– Styret har sett etter en konsernsjef med solid ledererfaring fra komplekse industrielle settinger, og som har sterk forståelse for kvalitet, ressursstyring og HMS. Det har også vært avgjørende med evne til å mobilisere organisasjonen og sikre effektiv prosjektstyring, sier Sanderud.

– Folk må ha tillit

Den påtroppende konsernsjefen uttaler at hun ser frem til å bidra til å styrke tilliten til jernbanen:

– Folk må ha tillit til at hvis de velger jernbanen, så kommer de seg frem som de skal på en god og sikker måte. Å reise med tog er bærekraftig, og jeg gleder meg til å bidra til å bygge videre på denne tilliten, sier Johnsgaard-Lewis.