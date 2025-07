Frykter ny Liberation Day: Trump har for høy selvtillit

Sjef for investeringsstrategi i Jefferies, Christopher Wood, også forfatteren bak markedskommentar-spalten til investeringsbanken, GREED & fear, begynner å bli bekymret for president Donald Trump og hans tollsatser.

TACO (Trump Always Chickens Out), eller «Trump-put», tanken om at Trump vil gripe inn for å hindre børsfall, kan være i ferd med å ebbe ut etter at presidenten har fått et selvtillitsløft av et stigende aksjemarked, påpeker Wood.

«Etter GREED & fears syn viser den 47. amerikanske presidenten økende selvtillit, og tolker oppgangen i aksjemarkedet som et signal om at tollagendan hans ikke vil skade verken amerikansk eller global økonomi. Med andre ord står han igjen fritt til å dyrke sin tollbesettelse, noe som helt klart har begynt å skje igjen,» skriver strategen.

Nå som Trumps selvtillit er høy, ifølge Jefferies, kan han kjøre på med nye tollsatser, og til slutt ende opp i samme situasjon som etter Liberation Day, da markedene falt kraftig og Trump igjen måtte trekke seg tilbake fra tollplanene.

Også effektene av økte tollsatser har – eller kan snart – begynne å vise seg i amerikanske data.

«Fra et markedsståsted er det trolig bare et tidsspørsmål før de negative virkningene av tollene begynner å synes i statistikken, etter hvert som eksisterende varelagre tømmes (...) Mer spisset data, som daglige priser fra amerikanske nettbutikker, viser også økning i prisene på importerte varer,» skriver Wood.

Geopolitikk

GREED & fear mener det er skuffende at Trump ikke har fått et reelt gjennomslag hos president Putin. Det kan medføre at USA gir våpen til Ukraina og dermed eskalere konflikten.

«Risikoen nå er at Trumps personlige frustrasjon kan føre til at Ukraina får offensive amerikanske våpen, noe som kan eskalere angrepene mot Russland og øke risikoen for en tredje verdenskrig. Patriot-missiler er riktignok primært defensive og brukes til å beskytte byer,» skriver Wood.

«Spørsmålet nå er om Trumps holdningsskifte til Putin også vil føre til en mer imøtekommende linje overfor eurosonen, som står overfor en truet 30 prosents toll 1. august. EU-byråkratene er sannsynligvis villige til å inngå kompromiss for å holde Trump vennlig innstilt til Ukraina. Men 30 prosent er trolig et nivå selv de ikke kan godta,» skriver han videre.