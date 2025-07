DN forteller fredag historien om da oljefondets sjef Nicolai Tangen tidligere i år reiste til USA for å holde uteksamineringstale ved The Wharton School ved University of Pennsylvania, der han selv studerte i 1989-91.

Men til reisen glemte Tangen sitt gamle, makulerte pass som inneholdt visumet han trengte for innreise. Dermed måtte han og assistenten Grete Borchgrevink Starheim bestille nye billetter. Feilen kostet 160.770 kroner totalt, opplyser Oljefondet til avisen.

– Svært uheldig

De to flybillettene kom på over 300.000 kroner. Inkludert kost og losji kostet reisen i alt 330.000 kroner, et beløp som i sin helhet ble dekket av Oljefondet.

Tangen karakteriserer overfor DN forglemmelsen som «svært uheldig.»

«Jeg ønsket å dekke merkostnaden selv, men vi landet på at dette måtte dekkes av Norges Bank Investment Management (NBIM) av prinsipielle grunner», skriver han.

Kommunikasjonsrådgiver Une Solheim i NBIM forklarer saken med at «det ikke kan være slik at ansatte, inkludert topplederen, risikerer store, uforutsette utgifter på grunn av feil de gjør i en arbeidssituasjon.»

Betaler tilbake

Avisen meldte torsdag at Tangen betaler tilbake 233.000 kroner – og lover skjerping – etter flere feil med reiseregningene, blant annet etter at private reiser i forkant hadde fordyret flere flybilletter til jobbturer.

Tangen har tidligere donert 25 millioner dollar til universitetet der han holdt uteksamineringstale 17. mai. Pengene finansierte en ny campus-bygning med et nytt entreprenørskapssenter, «The Tangen Hall.»