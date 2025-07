Opptur for Trump etter to dager med krakk

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,3 prosent mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0, prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,0 prosent til 16,36.

Dobbelt krakk for Trump junior

Onsdag ble GrabAGun, en nettbutikk for våpen og ammunisjon, notert på New York-børsen med tickeren «PEW». Ifølge Bloomberg skjedde det etter en fusjon med et såkalt skallselskap (SPAC), hvor Omeed Malik og investeringsselskapet 1789 Capital dro i trådene. En av grunnene til at nettopp denne noteringen har fått litt ekstra oppmerksomhet er at Donald Trump junior er partner i 1789 Capital.

Onsdag stupte aksjen 24 prosent, noe som reduserte verdien på Trump juniors aksjer én million dollar til omtrent fire millioner dollar, og torsdag falt aksjen ytterligere 23 prosent. Fredag stiger derimot aksjen 5,3 prosent i åpningsminuttene.

Trumps seniors tollsatser

Sjef for investeringsstrategi i Jefferies, Christopher Wood, også forfatteren bak markedskommentar-spalten til investeringsbanken, GREED & fear, begynner å bli bekymret for president Donald Trump og hans tollsatser. Nå som Trumps selvtillit er høy kan han kjøre på med nye tollsatser, og til slutt ende opp i samme situasjon som etter Liberation Day, ifølge Wood.

Kvartalstall

Torsdag fortsatte oppturen på de amerikanske børsene, hvor både S&P 500 og Nasdaq steg til nye rekordnivåer. Analytiker Roger Berntsen i Nordnet understreker at oppgangen kom etter en serie med bedre enn ventede kvartalstall fra store og tunge selskaper.

«Inntjeningen holder stand, og det demper frykten for at dagens høye verdsettinger skal møte motvind», skriver Berntsen i en rapport fra Nordnet.

Makro

Boligbyggingen i USA økte med 4,6 prosent på månedsbasis i juni, til en sesongjustert årstakt på 1,32 millioner boliger. Ifølge Trading Economics var det ventet en årstakt på 1,30 millioner boliger.

Samtidig økte antall nye boligbyggingstillatelser med 0,2 prosent på månedsbasis til en årstakt på 1,40 millioner.