Advarer om boble: Investorflukten tiltar

Kapitalstrømmen til USA har avtatt kraftig i 2025, melder Bloomberg.

Så langt i år har amerikanske aksjefond tiltrukket seg litt under halvparten av de globale strømningene, mens den amerikanske andelen var på 72 prosent i fjor, opplyser Bank of America-strateger i et nytt notat og viser til data fra EPFR Global.

De seneste månedene er det registrert en utenlandsk kapitalinngang på mindre enn 2 milliarder dollar.

Til sammenligning var den på 34 milliarder dollar bare i januar.

Ser gryende boble

President Donald Trumps uforutsigbare handelspolitikk, et stadig voksende budsjettunderskudd samt en svakere dollar er alle faktorer som har dempet investorenes interesse for amerikanske aktiva, skriver nyhetsbyrået.

Enkelte kapitalforvaltere har dessuten advart om at USA ikke lenger er en trygg destinasjon for utenlandske investorer på grunn av den politiske risikoen som har oppstått etter at Trump kom til makten.

I notatet gjentar Bank of America-strateg Michael Hartnett at det er tegn på en gryende boble i amerikanske aksjer, særlig hvis markedet skulle ignorere en økning i inflasjonsforventningene og en økning til nye høyder for lange renter.