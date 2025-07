To millioner i reiseregninger

Siden Nicolai Tangen overtok som sjef for oljefondet i 2020, har han brukt to millioner kroner på jobbreiser, viser en oversikt E24 har fått innsyn i. Beløpet inkluderer fly, hotell og andre utgifter, og er fratrukket 233.000 kroner som Tangen nå betaler tilbake etter feil håndtering av reiseregninger, ifølge Dagens Næringsliv.

Tangen hadde ved fire anledninger startet jobbreiser fra steder han har vært privat, noe som har påført fondet unødvendige merkostnader, i strid med fondets egne retningslinjer. Oljefondssjefen har beklaget forholdene og tilbakebetaler hele beløpet.

I år har Tangen vært på 11 jobbreiser, blant annet fem ganger til London, hvor han har deltatt på møter og spilt inn podkast. I fjor hadde han 15 reiser, og flest i 2023, med totalt 22 turer. Turene innebærer alt fra foredrag og konferanser til møter med selskapsledere og ansatte ved fondets kontorer.

En av reisene i juni endte med ekstra kostnader da Tangen måtte endre billettene sine for å rekke møter med Emmanuel Macron, Jonas Gahr Støre og sentralbanksjef Ida Wolden Bache. Den nye regningen for turen til Paris endte på over 29.000 kroner, opplyser DN.

Fondet forsvarer de samlede reiseutgiftene med at de er en global organisasjon med kontorer i blant annet Oslo, New York og Singapore, og investeringer i nær 9.000 selskaper.

«For at Nicolai Tangen skal kunne lede organisasjonen på en god måte, er det nødvendig at han reiser mye og er til stede der vi faktisk arbeider», skriver fondets kommunikasjonsrådgiver Une Solheim i en e-post til DN.