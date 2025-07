Electrolux får juling

Hverken Stoxx 600 eller S&P 500 hadde beveget seg betydelig ved halv fem-tiden fredag. American Express-kursen tapte imidlertid 4 prosent, selv om kortgiganten publiserte overraskende gode topp- og bunnlinjetall for andre kvartal. Tapsavsetningene og driftsutgiftene bykset med henholdsvis 11 prosent og 14 prosent fra samme periode året før, og dessuten skuffet netto renteinntekter.

Oljeserviceaksjen Schlumberger sank med 2 prosent. Både inntektene og inntjeningen kom inn en hårsbredd over konsensusestimatet, til tross for fall på henholdsvis 6 prosent og 4 prosent fra fjorårets andre kvartal. Andre halvår ligger an til å bli enten uendret eller noe bedre, ifølge ledelsen.

Det var mer fart i Telia-aksjen, som var opp med 4 prosent. Telekomkonsernet bommet så vidt det var på meglerhusenes topplinjeestimat, mye grunnet skuffende inntekter fra norske TV- og nettabonnenter. Telia tjente likevel litt mer enn ventet, hovedsakelig fordi ledelsen har kuttet kostnader og effektivisere driften.

En annen svensk aksje, Electrolux, stupte derimot 15 prosent, som følge av at både omsetningen og lønnsomheten ble betydelig verre enn ventet. Den organiske salgsveksten var nær 2 prosent, til tross for blodfattig etterspørsel og hard konkurranse i Europa, Asia og Afrika. Nord- og Sør-Amerika var imidlertid lyspunkter. Heller ikke guidingen for 2025 var oppmuntrende.

Til slutt kom britiske Burberry, som er best kjent for sine ikoniske frakker og skjerf. Aksjen steg med 7 prosent, etter at den nye kvartalsrapporten ga grunn til optimisme. Salget pr. butikk var 1 prosent lavere enn et år tidligere, etter å ha svekket seg med 21 prosent i første kvartal. På forhånd hadde analytikerne sett for seg et fall på 3,7 prosent. Burberry har i de seneste kvartalene gått gjennom en omfattende restrukturering, og ifølge toppsjef Joshua Schulman gir dette seg nå utslag i bedre omsetning og et sterkere merkenavn. Finansdirektøren presiserte imidlertid at luksusmarkedet generelt er utfordrende for tiden.