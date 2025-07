Argeo med ny oppdatering: Tiden er i ferd med å renne ut

Subsea-selskapet Argeo holder fortsatt hodet over vannet, men så vidt. I en ny børsmelding fredag formiddag opplyser selskapet at det fortsatt ikke er inngått noen avtaler, tross flere pågående diskusjoner med interesserte parter som kan sikre videre drift.

«Selskapet har denne uken fortsatt samtalene med enkelte interessenter, og gitt tilgang til visse opplysninger om konsernet,» skriver Argeo i børsmeldingen.

Ingen som biter

«Per i dag er det imidlertid ikke inngått noen avtaler om en potensiell transaksjon.»

Styret varsler at de vil fortsette å utforske mulighetene for ekstern finansiering så lenge det fremstår som realistisk. Samtidig erkjenner de at tiden er i ferd med å renne ut, og at konkurs fortsatt er et reelt utfall.

«Styret erkjenner at tiden som er tilgjengelig for å sikre en løsning er kritisk, og at det ikke foreligger noen garantier for at prosessene vil lykkes. Styret er forberedt på å fortsette med oppbudsbegjæring dersom prosessen mislykkes.»

4. juli varslet Argeo at selskapet ville begjære oppbud på grunn av et krevende marked og fravær av nødvendige kontrakter for å sikre stabile inntekter.

Fem dager senere kom det imidlertid et midlertidig håp, da Argeo meldte at en «betydelig industriell aktør» hadde vist interesse for oppkjøp og/eller deler av virksomheten, inkludert å tilby finansiering til videre drift. Konkursbegjæringen ble da satt på pause.

Men selskapet understreket allerede da at ingen avtaler var på plass, og at all eksisterende gjeld fortsatt forble ubetjent.