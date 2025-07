Verdien av det globale kryptomarkedet passerte 4.000 milliarder dollar for første gang fredag, etter at amerikanske lovgivere vedtok det som omtales som et gjennombrudd for digital finans, skriver Financial Times.

Oppgangen skjer i kjølvannet av at Kongressen vedtok Genius Act – et lovverk som regulerer såkalte stablecoins, kryptovalutaer knyttet til nasjonale valutaer som den amerikanske dollaren.

Institusjonelle fond banker på døren

Bitcoin nådde over 123.000 dollar denne uken, samtidig som andre valutaer som ether og solana også steg kraftig. Ifølge CoinGecko førte dette til at totalverdien av kryptomarkedet nå overstiger 4.000 milliarder dollar.

– Institusjonelle fond som har sittet på sidelinjen og ventet på denne typen klarhet, vil nå komme inn i markedet, sier Mark Palmer, analytiker i The Benchmark Company, ifølge Financial Times.

Samtidig ble det vedtatt ytterligere lover i Representantenes hus som omhandler markedsstruktur og et forbud mot digitale sentralbankpenger. Disse gjenstår fortsatt å bli stemt over i Senatet.

Trump-støtte

Markedet har reist seg kraftig siden bunnen i 2022, da verdien falt til rundt 800 milliarder dollar etter FTX-kollapsen. Donald Trump har siden støttet kryptosektoren, blant annet gjennom utnevnelser av vennlig innstilte embetsfolk og lansering av egne tokens.

– Store seire for krypto i Representantenes hus, skrev David Sacks, Trump-utnevnt teknologirådgiver, på X.

Trump forbereder også en presidentordre som kan åpne det amerikanske pensjonsmarkedet, verdt 9.000 milliarder dollar, for kryptoinvesteringer.

Kritikere, blant dem senator Elizabeth Warren, advarer imidlertid om risikoen ved å binde kryptovalutaer tettere til tradisjonell finans.