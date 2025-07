Rapport om Trumps nye EU-toll sendte Wall Street ned

Wall Street avsluttet uken i rødt etter at Financial Times rapporterte at president Donald Trump vurderer å innføre nye, høye tollsatser på all import fra EU.

Ifølge avisen presser Trump på for tollsatser mellom 15 og 20 prosent, mens administrasjonen også vurderer en gjensidig sats over 10 prosent, selv ved en eventuell avtale.

Fristen for en mulig innføring er satt til 1. august, der EU nå forsøker å få på plass en avtale i tide.

S&P 500 og Nasdaq, som tidligere på dagen hadde ligget nær nullstreken, falt kraftig etter rapporten om Trumps nye EU-toller. Nasdaq hentet seg igjen og endte opp 0,05 prosent, mens S&P 500 falt 0,01 prosent. Industritunge Dow Jones endte imidlertid ned 0,3 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten endte på 4,42 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 0,5 prosent til 16,4.

Netflix ned 5 prosent

Netflix falt 4 prosent fredag, til tross for at selskapet slo resultatforventningene for andre kvartal. Også 3M-aksjen svekket seg noe etter sin kvartalsrapport, mens American Express bidro til fallet i Dow Jones med en nedgang på 3 prosent.

Seks av elleve sektorer i S&P 500 endte i minus, med energi som den svakeste. Kryptorelaterte aksjer steg etter at Representantenes hus vedtok et lovforslag om regulering av digitale eiendeler. Robinhood og Coinbase steg henholdsvis 2,6 og 1,1 prosent.

Hess-aksjen spratt opp 7,7 prosent etter at Chevron fullførte sitt oppkjøp av selskapet, verdsatt til 55 milliarder dollar.

Les også Kryptomarkedet nå verdt 4.000 milliarder dollar Kryptovaluta når nye høyder etter at Kongressen vedtok lovverk som åpner døren for store institusjonelle investeringer.

Resultatrush

Alphabet og Tesla åpner resultatballet for de såkalte "Magnificent Seven"-selskapene når tall for andre kvartal begynner å tikke inn i uken som kommer.

Nvidia har alene steget over 4 prosent denne uken, etter å ha passert 4.000 milliarder dollar i markedsverdi i forrige uke. Tesla har også klatret mer enn 4 prosent. Alphabet og Amazon er begge opp i løpet av uken.