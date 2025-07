Investorene er nådeløse: Straffer selv solide resultater

Rapporteringssesongen er fullt i gang, men investorene er nådeløse. Ifølge Yahoo Finance har 83 prosent av selskapene som har rapportert så langt i S&P 500, slått inntjeningsforventningene. Likevel reagerer markedet lunkent.

På fredag leverte Netflix både bedre inntekter og overskudd enn ventet, og hevet guidingen. Likevel falt aksjen over 5 prosent.

– Et godt sett med tall og guiding var ikke nok for et selskap med så høye forventninger, sa analytiker Ralph Schackart til Yahoo Finance. Han viste til at aksjen prises som en «perfekt aksje», med en verdsettelse på over 40 ganger forventet inntjening de neste tolv månedene.

Storbankene JPMorgan og Bank of America har levert solide resultater, men aksjene har knapt rørt seg.

Les også 16 prosent inntjeningsvekst Netflix slo Wall Streets forventinger både på topp- og bunnlinjen i andre kvartal. Aksjen faller marginalt i etterhandelen.

– Inntjeningsbommer blir straffet mer enn vanlig. Investorene har lite tålmodighet med svakheter, sier sjeføkonom Brian Jacobsen i Annex Wealth Management.

Etter et kraftig comeback i markedet siden vårens tollfrykt, handler aksjer nå nær rekordnivåer. Da holder det ikke å bare levere «greit».

Samme trend på Oslo Børs

Effekten merkes også på Oslo Børs. Kongsberg Gruppen leverte tall i tråd med forventningene, men aksjen stupte 12,1 prosent. Markedet reagerte negativt på tegn til svakere vekst.

To dager senere var det DNB sin tur. Aksjen falt hele 8,8 prosent, etter at tallene var noe lavere enn konsensus forventningene. Børsfallet tilsvarte verdier for rundt 37 milliarder kroner.