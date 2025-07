Her er noen av de viktigste nyhetene i Finansavisen søndag:



Staten taper penger på å innkreve den nye solcelleskatten, som SV sikret flertall for.

Det er trolig bare noen få hundre eiere av solcelleanlegg som må betale solcelleskatten, og de totale skatteinntektene vil være svært lave. Det var også politikerne fullt klar over da budsjettforliket ble inngått like før jul i fjor.

Sveinung Rotevatn, finanspolitisk talsperson i Venstre, sier dette virker helt idiotisk. Han synes det er bare tull, og at det kan være best å avvikle hele ordningen.

Det norske teknologiselskapet Xperitech bygger en kjempe innen campingteknologi. Selskapet utvikler en digital markedsplass og et bookingsystem for campingplasser, og har nå oversikt over mer enn 25.000 campingsteder.

Så langt er det skutt inn opp mot 60 millioner kroner i selskapet. Gründer Yngve Øye Løkås er åpen for å hente mer, men sier selskapet går mot positiv kontantstrøm allerede neste år.

Teknologigründer Stian Rustad mener all formuesskatt er negativt for Norge, og han sier det er sykt at vi har en regjering som direkte sponser de superrike utenlandske investorene.

Rustad mener også at vi absolutt trenger et norsk DOGE. Han har en lang liste med effektiviseringstiltak, og han ville gjerne tatt jobben med å være Norges Elon Musk – gratis.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trumps søksmål mot Rupert Murdoch. Trump vil saksøke avisen Wall Street Journal, utgiverselskapene, hovedaksjonær Rupert Murdoch og et par journalister for en samlet sum på 20 milliarder dollar.

Wall Street Journal og Murdoch fortjener all den støtte de kan få. Det er den frie presse som er på spill. Murdoch er heldigvis seig. Han er 94 nå, skriver Hegnar.

Til slutt noen nøkkeltall:

Oslo Børs steg fredag 0,4 prosent til 1.616,92 poeng. Et fat Brent nordsjøolje kostet 68 dollar og 61 cent, en dollar kostet 10 kroner og 18 øre, mens en euro kostet 11 kroner og 84 øre.

I dag er siste noteringsdag for XXL på Oslo Børs.

Finanskalender:

Makro:

Norge: SSB skatteregnskap juni, kl. 08.00

USA: CB ledende indeks juni, kl. 16.00

Canada: BoC bedriftsundersøkelse, kl. 16.30

Annet:

XXL: Siste noteringsdag på Oslo Børs

Japan: Tokyo-børsen stengt

Utenlandske:

NXP Semiconductors, Ryanair, Verizon