Dette vil påvirke Oslo Børs

Roger Berntsen i Nordnet venter at Oslo Børs åpner ned 0,3 prosent mandag, innenfor intervaller [-0,7, 0,1] prosent.

I sin morgenrapport peker han på svak utvikling i globale markeder, fallende oljepris og høy usikkerhet knyttet til ny tolltrussel fra USA.

Berntsen viser også til at resultatsesongen er godt i gang, og at tungvektere som Tesla og Alphabet vil kunne påvirke stemningen betydelig når de legger frem tall onsdag.

«Særlig utviklingen i marginer og AI-satsing følges tett», skriver han.

Asia

Børsene i Asia er blandet mandag etter at Kinas sentralbank, som ventet, holdt både ettårig og femårig lånerente uendret. Sentralbanken forblir avventende med rentekutt, til tross for svak detaljhandel og prispress.

Samtidig trekker nye tollsignaler fra USA oppmerksomhet. Handelsminister Howard Lutnick kalte 1. august en «hard deadline» for nye tollsatser mot blant annet EU og Japan.

I Japan faller Nikkei 0,21 prosent og Topix 0,19 prosent. Shanghai Composite stiger 0,44 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,31 prosent.

Kospi i Sør-Korea løftes 0,59 prosent, mens Nifty 50 i India svekkes 0,01 prosent. S&P/ASX 200 i Australia faller 1,17 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med levering i september er mandag morgen opp 0,14 prosent til 69,38 dollar fatet, mens WTI-oljen handles til 67,33 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,4 dollar ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Wall Street avsluttet uken blandet etter ny rapport om at Donald Trump vurderer høye tollsatser på all import fra EU. Ifølge Financial Times presses det for satser mellom 15 og 20 prosent. Fristen er satt til 1. august, og EU forsøker å få på plass en avtale i tide.

Nasdaq endte opp 0,05 prosent, S&P 500 falt 0,01 prosent og Dow Jones svekket seg 0,3 prosent. Tiårsrenten i USA er på 4,42 prosent, mens VIX-indeksen steg 0,5 prosent til 16,4.

Netflix falt 4 prosent tross bedre enn ventede tall. Hess steg 7,7 prosent etter at Chevron fullførte sitt 55 milliarder dollar store oppkjøp. Kryptorelaterte aksjer som Robinhood og Coinbase steg etter ny lovgivning vedtatt i Representantenes hus.

Fremover rettes blikket mot resultater fra Magnificent Seven-selskapene, med Alphabet og Tesla først ut denne uken. Analytikere peker på at disse tallene kan overskygge resten av markedet.