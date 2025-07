Oslo Børs i rødt: Teknologiaksje stiger på økte kursmål

Hovedindeksen ved Oslo Børs faller 0,4 prosent mandag morgen. Til sammenligning steg indeksen fredag 0,4 prosent til 1.616,92 poeng.

Brent-oljen for september-levering er mandag ned 0,6 prosent og handles til 68,90 dollar fatet, mens WTI-oljen for august-levering handles til 67,33 dollar.

Denne uken skal olje- og gasselskapene Vår Energi og Equinor legge frem tall for andre kvartal. Aker BP leverte tidligere i juli et svakere resultat enn ventet. Analytikere er særlig spente på produksjonsguidingen fra Vår Energi og mulige nedskrivninger hos Equinor.

Equinor faller 1,0 prosent, mens Aker BP er ned 0,8 prosent.

Vår Energi svekkes 1,1 prosent etter at selskapet meldte om et nytt gass- og kondensatfunn i Norskehavet. Funnet, som er gjort nær Fenja-feltet, anslås å inneholde mellom 25 og 40 millioner fat oljeekvivalenter og betegnes som kommersielt. Selskapet vurderer tilknytning til eksisterende infrastruktur og har igangsatt et avgrensningsprogram for å kartlegge videre potensial.

Innen shipping faller Frontline 0,8 prosent, Wallenius Wilhelmsen svekker seg 0,7 prosent, mens Golden Ocean er opp 0,1 prosent

Idex Biometrics er ned 5,0 prosent etter at selskapet mandag meldte om en rettet emisjon på 9,1 millioner aksjer til kurs 3,30 kroner. Emisjonen vil gi et bruttoproveny på 30 millioner kroner og skal finansiere kommersialiseringsarbeid i tråd med selskapets nye strategi. Garantistene får et honorar i form av 454.542 nye aksjer, tilsvarende fem prosent, forutsatt godkjenning på ekstraordinær generalforsamling.

Flere meglerhus har oppjustert kursmålet på Vend Marketplaces etter kvartalstallene fredag. ABG, Arctic, Pareto og DNB Carnegie peker alle på bedre enn ventede resultater og lavere kostnader, og løfter sine estimater for de kommende kvartalene. Kursmålene strekker seg nå fra 310 til 467 kroner. Mens tre av fire meglerhus anbefaler kjøp, gjentar DNB Carnegie salgsanbefaling og mener verdsettelsen fortsatt er høy gitt selskapets vekstutsikter. Selskapet stiger 2,1 prosent mandag morgen.